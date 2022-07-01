أخبار برشلونة: تراجع عن ضم ليفاندوفسكي .. ولونجليه إلى الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 1 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 1 يوليو 2022:

برشلونة يتراجع عن ضم نجم وولفرهامبتون

برشلونة يقدم 60 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا

برشلونة لن يقدم عروضًا جديدة لضم ليفاندوفسكي

برشلونة يمنح لونجليه الضوء الأخضر للانتقال للدوري الإنجليزي

برشلونة يتراجع عن ضم نجم وولفرهامبتون

أوضحت "سبورت" أن برشلونة قام بتأجيل اهتمامه بضم نجم وولفرهامبتون روبن نيفيش بالوقت الراهن.

وأفاد التقرير بأن عدم وجود أموال لتمويل الصفقة تجبر البلوجرانا على عدم التحرك حالياً، والانتظار للصيف المقبل.

برشلونة يقدم 60 مليون يورو للتعاقد مع رافينيا

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة برشلونة، في رفع العرض المقدم لنادي ليدز يونايتد، للتعاقد مع رافينيا، نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية فإن الفريق الكتالوني رفع عرضه المقدم للتعاقد مع الجناح البرازيلي إلى 60 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لحسم الصفقة لصالحه في ظل منافسته مع تشيلسي على ضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.

برشلونة لن يقدم عروضًا جديدة لضم ليفاندوفسكي

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لن يقدم، أي عروض جديدة لنادي بايرن ميونخ، لمحاولة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الفريق الكتالوني، سيتوقف عن محاولة ضم المهاجم البولندي في الوقت الحالي، بعد رفض عرضه الثالث لمحاولة التعاقد مع ليفاندوفسكي.

برشلونة يمنح لونجليه الضوء الأخضر للانتقال للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، منح الضوء الأخضر لمدافع الفريق كليمون لونجليه، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية معارًا إلى الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته "TV3" فإن المدافع الفرنسي، سيسافر إلى لندن، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.