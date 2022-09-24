أخبار برشلونة: بوسكيتس يثير الجدل حول مستقبله وخطة لابورتا لاستعادة ميسي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 24 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم السبت 24 سبتمبر 2022:

بوسكيتس يثير الجدل حول مستقبله مع برشلونة

لابورتا يضع خطة لاستعادة ليونيل ميسي

برشلونة يستهدف التعاقد مع رودري من مانشستر سيتي

ضربة موجعة لدفاع برشلونة بإصابة كوندي وأراخو

بوسكيتس يثير الجدل حول مستقبله مع برشلونة

تحدث نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس على هامش المؤتمر الصحفي للمنتخب الإسباني على مستقبله مع البلوجرانا في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم.

وقال متوسط الميدان إنه لم يحسم قراره النهائي، وأنه ليس واثقاً بعد من مغادرة النادي الكتالوني خلال الصيف القادم.

لابورتا يضع خطة لاستعادة ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية، أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يضع التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل على رأس قائمة أولوياته خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن لابورتا يريد عودة ميسي إلى كامب نو لإنهاء مسيرته وسط جمهور برشلونة وتلقي الوداع الذي يستحقه، ووضع الرئيس خطة لاستعادة البرغوث الأرجنتيني من جديد، أول جزء فيها هو تحسين الوضع المالي للفريق وتخفيض بعض من الرواتب المرتفعة.

ويسعى لابورتا لإقناع ميسي، بالتوقيع مع برشلونة براتب منخفض، بالإضافة إلى منحه بعض الأدوار الثانوية من المدرب تشافي هيرنانديز، وجعله سفيرًا عالميًا للفريق الكتالوني.

برشلونة يستهدف التعاقد مع رودري من مانشستر سيتي

كشف موقع "Fichajes" الإسباني عن اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات رودري لاعب وسط مانشستر سيتي كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، والأقرب هو رحيل اللاعب الإسباني عن الفريق الكتالوني بنهاية عقده.

ضربة موجعة لدفاع برشلونة بإصابة كوندي وأراخو

تلقي برشلونة، ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بسبب إصابة ثنائي الدفاع، رونالد أراخو، وجول كوندي.

وبحسب التقارير الصحفية فإن أراخو قد يغيب عن برشلونة حتى نهاية العام الحالي، بينما قد يغيب كوندي عن الفريق لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.