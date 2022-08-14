أخبار برشلونة: برناردو سيلفا يلمح باقتراب رحيله وتشيلسي يفاوض أوباميانج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 14 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 14 أغسطس 2022:

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع أوباميانج

خروج بيكيه من حسابات تشافي

يوفنتوس يستعد لحسم صفقة ديباي

برناردو سيلفا يلمح برحيله عن مانشستر سيتي برسالة وداع

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع أوباميانج

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة تشيلسي، في التعاقد مع بير أوباميانج، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة، سيوافق على رحيل المهاجم الجابوني إن وصله عرض بأكثر من 20 مليون يورو، خاصة أن الإدارة تبحث عن طريقة لتوفير سيولة مالية للنادي.

خروج بيكيه من حسابات تشافي

أكدت تقارير صحفية خروج جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، من حسابات تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن بيكيه أصبح المدافع الخامس لدى تشافي، في الفريق، بعد جول كوندي، إريك جارسيا، رونالد أراخو، كريستينسن، وستقل مشاركاته الأساسية مع البلوجرانا.

يوفنتوس يستعد لحسم صفقة ديباي

أفادت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس، اقترب من حسم صفقة ممفيس ديباي، من برشلونة، خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الفريق الإيطالي، يضع اللمسات الأخيرة في صفقة ديباي، والذي من المتوقع أن يكون إعلانها الرسمي في الأسبوع المقبل.

برناردو سيلفا يلمح برحيله عن مانشستر سيتي برسالة وداع

أثار برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، التكهنات حول مستقبله مع فريقه، وإمكانية انضمامه إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، والتي اعتبرها البعض وداع للفريق الإنجليزي.

وكتب سيلفا عبر حسابه: " أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق".