أخبار برشلونة: اهتمام بنجم تشيلسي ومنافسة مع باريس وبايرن على نكونكو

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 أبريل 2022:

برشلونة ينافس باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لضم نكونكو

برشلونة مهتم بالتعاقد مع ماسون ماونت

ليفاندوفسكي يرحب بالانتقال إلى برشلونة

بايرن موينخ يخطط لخطف هدف برشلونة

برشلونة ينافس باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لضم نكونكو

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو، نجم فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" فإن برشلونة سيدخل في سباق مع بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا في الصيف القادم.

برشلونة مهتم بالتعاقد مع ماسون ماونت

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع ماسون ماونت، لاعب تشيلسي، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب الإنجليزي، دخل على رادار برشلونة خاصة أن مستقبله مع البلوز لازال غامضًا بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق اللندني في الفترة الأخيرة.

ليفاندوفسكي يرحب بالانتقال إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية عن موافقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بالانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن جوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني اجتمع بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب البولندي، الذي أبدى موافقته على ارتداء قميص البلوجرانا في الموسم القادم.

بايرن موينخ يخطط لخطف هدف برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي بايرن ميونخ، من التعاقد مع هدف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة الفريق البافاري، اجتمعت بالفعل مع مينو رايولا، وكيل أعمال المغربي نصير مزراوي، لاعب فريق أياكس الهولندي، واتفق الطرفان على كافة التفاصيل للتعاقد معه في الانتقالات القادمة.