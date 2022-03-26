أخبار برشلونة: اهتمام بليفاندوفسكي ورافينيا.. ولا محادثات مع مبابي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 26 مارس 2022:

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن باريس سان جيرمان وبرشلونة في سباق على رافينيا لاعب ليدز يونايتد، والمتوقع أن يرحل بمبلغ 60 مليون جنيه استرليني.

اللاعب متواجد على قائمة العاصمي الفرنسي بجانب عثمان ديمبيلي وبيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون.

بحسب ما جاء في سبورت إيطاليا، فإن روبرت ليفاندوفسكي مطلوب في برشلونة في الصيف القادم.

LEWANDOWSKI, IL BARCA CI PROVA



Come anticipato da Sportitalia da settimane, Lewandowski è l'obiettivo per l'attacco del Barcellona. Il club blaugrana ha già un principio di accordo con il polacco: da risolvere il discorso con il Bayern, con cui Lewandowski è legato fino al 2023. pic.twitter.com/KLvHG6oGoX — Sportitalia (@tvdellosport) March 26, 2022

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الكتلان لديهم اتفاق بالفعل مع بايرن ميونخ، والذي يمتد عقد اللاعب معه حتى 2023.

بحسب ما نشر الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، فإن المهلة التي قدمها برشلونة لعثمان ديمبيلي للرد على عرضه الأخير قد انتهت.

La clave sobre Dembélé: la oferta del Barça expiró, si quiere seguir que lo diga SU AGENTE, del que no hay noticias, y siempre que se adapte a la pauta salarial del club. Se supone en el FCB que tiene propuestas mejores al ser jugador libre. El Barça no quiere pagar ninguna prima — Fernando Polo (@ffpolo) March 26, 2022

وكشف الصحفي في تغريدته على تويتر، أن اللاعب قد يرحل مع نهاية الموسم، وقد تكون وجهته هي بايرن ميونخ.

نشر الصحفي فابريزيو رمانو على حسابه على تويتر تغريدة تشير إلى أن برشلونة قام بنفي الأخبار التي أكدت اقترابه من ضم مبابي.

Barcelona sources deny talks and approaches for Kylian Mbappé. Real Madrid or Paris Saint-Germain in his future, nothing else as things stand. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



Real Madrid have their contract draft ready for Mbappé - still waiting.



📲 More: https://t.co/jGKvtrsB0p pic.twitter.com/JAKAqh3Gif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022

وقال في تغريدته أن مصادره داخل النادي نفت المحادثات بين اللاعب والفريق، وأكد وجود مسودة عقد جاهزة للفرنسي في ريال مدريد.