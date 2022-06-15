أخبار برشلونة: ألفيش يرحل .. وكوندي يفضل "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 15 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022:

أكد البرازيلي المخضرم داني ألفيش ظهير نادي برشلونة الأخبار التي تم تداولها في الساعات الأخيرة برحيله عن ملعب "كامب نو" بعد نهاية عقده.

ونشر ألفيش رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وجه خلالها الشكر إلى برشلونة وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضاها في النادي خلال فترته الثانية مع الفريق.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يفقد الأمل في إمكانية التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري، ويبدو أن النادي الكتالوني قرر التوقف عن محاولة تجديد عقده، في ظل المماطلة التي يقوم بها ممثلي اللاعب الفرنسي.

وكشف التقرير أن باريس سان جيرمان قرر من جديد محاولة تقديم عرض إلى عثمان ديمبيلي، من أجل نقله إلى ملعب "حديقة الأمراء".

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مانشستر سيتي عاد للدخول إلى سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، الذي يعد هدفًا لجاره مانشستر يونايتد.

الصحيفة كشفت أن مانشستر سيتي يرغب في ضم دي يونج، وسيحاول إغراء برشلونة بورقة البرتغالي برناردو سيلفا، الذي يرغب النادي الكتالوني في ضمه.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية مستعد لرفض اهتمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من أجل الانضمام إلى برشلونة.

الصحيفة كشفت أن برشلونة يأمل في التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي، ليأخذ مكان المدافع المخضرم جيرارد بيكيه في التشكيل الأساسي.

وعلى الرغم من استعداد تشيلسي ونيوكاسل لدفع القيمة التي يطلبها نادي إشبيلية للتخلي عن مدافعه، إلا أن كوندي يأمل في أن تكون رغبته في الانقتال إلى برشلونة حاسمة في تقليل المبلغ الذي يصل إلى 70 مليون يورو.