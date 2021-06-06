أخبار الشباب: الصفقات الجديدة والمحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الصيفية 2021

تعرف على الصفقات الجديدة والمحتملة لنادي الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي الذي يبدأ في يونيو 2021..

عاد نادي الشباب لسابق عهده هذا الموسم في الدوري السعودي، وكان المنافس الأشرس على اللقب مع الهلال الذي فاز به في النهاية.

حصد الشباب المركز الثاني وعاد لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ سنوات، لكنه خرج مبكرًا من كأس الملك وخرج دون أي بطولة، لكنه استحق تقدير واحترام عشاق الدوري السعودي.

يحتاج الليث الأبيض إلى مواصلة تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك من أجل ضمان استمرار المنافسة على الدوري، ولم لا، قد نراه على منصات التتويج الموسم المقبل.

محدث - أخبار انتقالات الدوري السعودي

ما هي صفقات الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ضم نادي الشباب أكثر من لاعب لتدعيم صفوفه حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021

نادر الشراري - أبها

تعاقد نادي الشباب مع نادر الشراري في صفقة انتقالٍ حر في يناير الماضي، ومن المقرر أن ينضم بعد نهاية عقده مع أبها في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

عبد الله الجوعي - التعاون

لاعب آخر تعاقد معه الشباب في يناير الماضي في صفقة انتقالٍ حر على أن ينضم في سوق الانتقالات الصيفية 2021، هو عبد الله الجوعي نجم نادي التعاون الذي ينتهي عقده مع الفريق هذا الصيف.

مهند عسيري - الأهلي السعودي

عانى مهند عسيري في السنوات الأخيرة مع الأهلي السعودي، ولم يظهر في الكثير من المباريات.

عاد عسيري لنادي الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد رحيله عن الراقي مجانًا.

حسين شيعان - التعاون

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أعلن نادي الشباب عن التعاقد مع حسين شيعان لمدة موسمين في صفقة انتقالٍ حر، وذلك بعد نهاية عقد اللاعب مع نادي التعاون.

صفقات الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021

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ما هي الصفقات المحتملة للشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ارتبط اسم نادي الشباب بعدد من الأسماء لضمها في سوق الانتقالات الصيفية 2021..

سعود عبد الحميد - الاتحاد

أكدت مصادر جول أن نادي الشباب تواصل مع سعود عبد الحميد نجم الاتحاد للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

لكن الشباب ليس الوحيد، فالنصر هو الآخر تواصل مع اللاعب الذي يرفض التجديد مع العميد للاختلاف في المقابل المادي.

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يحيى الشهري

علم "جول" من مصادره، أن يحيى الشهري يمتلك 4 عروض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أندية الاتفاق والشباب والاتحاد والأهلي.

جميع الأندية الأربعة استفسرت من اللاعب عن إمكانية ضمه بعد انتهاء عقده مع النصر، ومازالت المفاوضات مستمرة من جانب الرباعي لإقناع اللاعب.

ويعد الفريق الأقرب للتوقيع مع يحيى الشهري هو فريق نادي الشباب، في ظل التوصل معه لاتفاقات تشير إلى إمكانية اللعب لصفوف الليث الأبيض مع بداية الموسم القادم.

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ماورو زاراتي

كشفت مصادر صحفية أرجنتينية النقاب عن رغبة الشباب في التعاقد مع ماورو زاراتي مهاجم بوكا جونيورز الذي فسخ عقده مع ناديه اليوم الجمعة.

صاحب الـ34 عامًا عاد للأرجنتين وارتدى قميص البوكا صيف 2018 بعد رحلة طويلة في أوروبا كان فريق واتفورد الإنجليزي محطتها الأخيرة، وقد قضى مع النادي 3 سنوات قبل أن يُعلن عن فسخ عقده رسميًا اليوم.

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من يرحل عن الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم في الدوري السعودي، أعلن نادي الشباب عن رحيل لاعبين بجانب المدرب كارلوس هيرنانديز.

اللاعبين هما محمد سالم الذي انتقل للوحدة في صفقة انتقالٍ حر، ومتوسط الميدان عبد الملك الخيبري.

الراحلون من الشباب في سوق الانتقالات الصيفية 2021