أخبار الدوري السعودي: النصر يُمهل بوكا جونيورز وجارديم يحدد الراحلين

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 17 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

جارديم يُفاضل بين أجنبيين لبقاء أحدهما ورحيل الآخر

أكدت صحيفة اليوم السعودية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال حسم أمر الأجانب في الفريق، إذ استقر على بقاء 5 ويُفاضل حاليًا بين لاعبين لبقاء أحدهما ورحيل الآخر.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أكد أن المدرب البرتغالي يُفاضل حاليًا بين سيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو لاتخاذ قراره بشأنهما.

وأضافت أن مدرب موناكو سابقًا يرى أن لاعبًا واحدًا فقط من اللاعبين يجب أن يستمر مع النادي فيما سيرحل الآخر لعدم الحاجة له.

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الاتحاد يؤجل ملف "المهاجم الجديد" حتى هذا الموعد

نجح الاتحاد في التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة مؤخرًا، ورغم الإشادة الكبيرة بالصفقة وسعادة جمهور العميد بها، إلا أن عدم التعاقد مع مهاجم جديد يبقى مصدر قلق كبير لدى ذلك الجمهور.

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صراع سعودي ثلاثي على توقيع باولينيو، النصر ليس بينهم

أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل وجود صراع سعودي ثلاثي على توقيع البرازيلي باولينيو الذي أصبح لاعبًا حرًا في يونيو الماضي بعد فسخ عقده مع ناديه قوانجتشو إيفرجراند.

نجم برشلونة سابقًا فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الصيني نتيجة عدم قدرته العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بعدد من الأندية البرازيلية والأوروبية والعربية.

المريسل أوضح أن الأهلي والاتحاد هما الأكثر جدية في التعاقد مع صاحب الـ32 عامًا، مشيرًا إلى أن صراعًا كبيرًا يدور بين الفريقين حاليًا للظفر بخدماته.

وأضاف خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي إلى أن هناك رغبة من الهلال في التعاقد مع باولينيو بناءً على طلب من المدرب ليوناردو جارديم المعجب جدًا به.

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أجنبيان جديدان في الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد ضم أجنبيان جديدان لجهازه الفني المساعد في الفريق.

وأوضحت أن الثنائي الجديد من البرازيل، وهما المساعد لويس فابيانو ومدرب اللياقة شان شي، وقد وصلا إلى جدة مؤخرًا برفقته لقيادة تدريبات العميد استعدادًا للموسم الجديد.

النصر يمنح بوكا جونيورز فرصة أخيرة

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية على أن إدارة نادي النصر، قامت برفع عرضها المالي للمدافع الأرجنتيني ليساندرو لوبيز إلى 2.5 مليون دولار، مقابل شراء بطاقته.

نادي النصر أمهل وكيل أعمال ليساندرو إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك من أجل الحصول على موافقة نادي بوكا جونيورز ومن ثم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

مدافع فياريال على رادار النصر

صحيفة اليوم أكدت أن إدارة نادي النصر بدأت في التركيز مع الأرجنتيني راميرو فونيس، مدافع فريق نادي فياريال الإسباني، من أجل التعاقد معه حال فشل مفاوضات لوبيز.

إدارة النصر وضعت فونيس كخيار أمامها من أجل التعاقد معه، حال عدم النجاح في التعاقد مع ليساندرو لوبيز، في ظل مماطلة مسؤولي بوكا جونيورز.