أخبار الدوري السعودي: النصر يتحرك لضم سانشيز .. والهلال متمسك بنجمه

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022:

أفادت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن نادي النصر السعودي قد تقدم بعرض ضخم من أجل التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي إنتر الإيطالي.

وحسب التقرير فإن النصر يسعى إلى تدعيم صفوفه بنجم برشلونة السابق، وأن سانشيز أصبح الهدف الرئيسي لنادي العاصمة السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انتقل محمد مجرشي مهاجم نادي الأهلي إلى صفوف الفيحاء لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع "قلعة الكؤوس" بنهاية الموسم الماضي.

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر نادي الفيحاء، وبحضور عبد الله أبانمي رئيس النادي.

وقرر مجرشي عدم تجديد عقده مع الأهلي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، والانتقال إلى الفيحاء للاستمرار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نجح نادي الخليج في الاستفادة بشكل مثالي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن لاعبي الأندية الروسية والأوكرانية، وتعاقد مع الكولومبي برايان رياسكوس مهاجم ميتاليست خاركيف الأوكراني في صفقة انتقال حر.

وأعلن الخليج في بيان رسمي عن التعاقد مع رياسكوس، بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن الخليج استفاد من تمديد "فيفا" لقرار السماح للاعبي ومدربي الأندية الأوكرانية والروسية بتعليق عقودهم بسبب الحرب، والانتقال إلى أندية أخرى دون الرجوع لأنديتهم الأصلية، والذي تم تمديده مؤخرًا.

تعاقد نادي الفيحاء مع لاعب الجناح خالد كعبي، قادمًا من نادي الفيصلي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد كعبي مع الفيصلي، لينضم إلى صفوف الفيحاء في صفقة مجانية، وبعقد يمتد حتى 2025.

كشفت صحيفة "الرياض" السعودية، عن تفاصيل عقد الكولومبي دافيد أوسبينا مع نادي النصر، والذي انتقل إليه في صفقة انتقال حر.

وأكدت الصحيفة أن الحارس الكولومبي الدولي سيحصل على ثلاثة ملايين يورو سنويًا خلال مدة عقده مع "العالمي" والتي تمتد لموسمين.

ويعد أوسبينا الصفقة الثانية التي يبرمها النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر جيسلان كونان في صفقة انتقال حر.

يرفض نادي الهلال بشكل قاطع رحيل البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن بطل الدوري السعودي لا ينوي التفريط في لاعب خط الوسط البرازيلي، والذي يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2026.

ووفقًا للتقرير السعودي فإن بيريرا يملك العديد من العروض لضمه خلال سوق الانتقالات الجاري، لكن الهلال يرفض رحيله. (طالع التفاصيل)