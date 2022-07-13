بشكل نهائي .. الهلال يحسم موقفه من رحيل بيريرا هذا الصيف

زعيم آسيا يرفض رحيل نجمه البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية

يرفض نادي الهلال بشكل قاطع رحيل محترفه البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحيفة "الرياضية" السعودية أن بطل الدوري السعودي لا ينوي التفريط في لاعب خط الوسط البرازيلي، والذي يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2026.

ووفقًا للتقرير السعودي فإن بيريرا يملك العديد من العروض لضمه خلال سوق الانتقالات الجاري، لكن الهلال يرفض رحيله.

الهلال يتمسك بماتيوس بيريرا

ماتيوس بيريرا يتواجد على رأس قائمة الهلال المسافرة إلى إنجلترا لإقامة معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انتقل إلى الموج الأزرق في الصيف الماضي، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون، مقابل 18 مليون يورو تقريبًا.

وشارك اللاعب البرازيلي مع الزعيم في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 15.

وحصد لاعب سبورتينج لشبونة السابق لقب الدوري السعودي مرة، وكأس السوبر السعودي مرة، ودوري أبطال آسيا مرتين.

اقرأ أيضًا

الرافعة الثانية تضخ أموال ضخمة لصفقات برشلونة

نجم تشيلسي يُغلق الباب أمام ريال مدريد

بعد فشله طبيًا مع رين .. أومتيتي يبعث برسالة غامضة