السومة وحمد الله .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟

سجل عبد الرزاق حمد الله وعمر السومة العديد من الأهداف منذ وصولهما لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن من الأكثر تسجيلاً بينهما في الدوري السعودي؟

لا تتوقف المقارنات في الدوري السعودي بين فرق القمة على غرار الأهلي والنصر ولاعبيها، والذين صنعوا الكثير من الإنجازات والأرقام ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل منذ بداية المسابقة التي أصبحت الأقوى في الشرق الأوسط.

ضم الأهلي منذ سنواتٍ عديدة نجمه السوري عمر السومة، وكان اللاعب والنادي على موعد مع التاريخ، فقد حقق العقيد العديد من الإنجازات والأرقام التي وضعته ضمن أفضل المحترفين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ومازال يشق طريق نجاحاته الكبيرة مع الفريق.

احتكر السومة على لقب هداف الدوري السعودي لعدة سنوات، وذلك قبل أن يجلب النصر من هز عرش ملك قلعة الكؤوس، وهو عبد الرزاق حمد الله الذي ظهر كالإعصار في موسمه الأول وافتك لقب الهداف الذي كان حكرًا على العقيد.

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لكن، من هو صاحب عدد الأهداف الأكبر في الدوري السعودي؟ عمر السومة أم عبد الرزاق حمد الله.

كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في الدوري السعودي؟

لم يواجهه السومة أي صعوبة في إثبات نفسه منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث أنهى الموسم الأول له مع الفريق على قمة هدافي الدوري السعودي، وواصل نجم الفريق في التميز وساهم بشكل كبير في حصد الراقي لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم 2015-2016.

سجل عمر السومة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الأول 22 هدفًا، وفي موسم 2015-2016 حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفًا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على التوالي يحتل لقب هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا.

تعرض نجم الإمبراطور للعديد من الإصابات في موسم 2017- 2018، فأصبح أقل موسم يسجل فيه فأنهاه برصيد 11 هدفًا، وفي موسم 2018-2019 استطاع العقيد رفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي مرةً أخرى ليسجل 19 هدفًا، أما الموسم الماضي أحرز عمر السومة 16 هدفًا من 18 مباراة له مع الأهلي.

الموسم المباريات الأهداف 2014 - 2015 22 22 2015 - 2016 22 27 2016 - 2017 24 24 2017 - 2018 14 11 2018 - 2019 24 19 2019 - 2020 25 19 2020 - 2021 19 9 الإجمالي 150 مباراة 131 هدفًا

كم عدد أهداف حمد الله مع النصر في الدوري السعودي؟

سجل حمدالله في أول موسم له بقميص النصر 34 هدفًا في 26 مباراة خاضها، وصنع تسعة أهداف آخرين، ليُصبح هدافاً للبطولة في ذلك الموسم ويقود فريقه لتحقيق لقب الدوري السعودي.

الموسم الثاني للنجم المغربي سجل فيه 29 هدفًا في 27 مباراة وواصل هيمنته على لقب هداف الدوري السعودي، لكن مستواه تراجع في موسم 2020-21 لكثرة إصاباته وندرة مشاركاته ولم يسجل إلا هدفين فقط حتى الآن، وأصبح عدد أهدافه في الدوري السعودي مجملاً 66 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 26 34 2019 - 2020 27 29 2020 - 2021 9 3 الإجمالي 62 مباراة 66 هدفًا

حمد الله والسومة .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟

لا شك أن الفارق كبير بين احصائيات حمدالله ونظيره السومة في الدوري السعودي، فقد انضم العقيد للأهلي السعودي قبل انضمام عبد الرزاق حمد الله للنصر بأربعة مواسم كاملة.

إجمالاً، سجل عمر السومة 131 هدفًا في 150 مباراة ، أما حمد الله فقد أحرز 66 هدفًا في 62 مباراة .