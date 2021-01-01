السومة وجوميس .. من صاحب عدد الأهداف الأكبر الدوري السعودي؟

سجل عمر السومة وبافيتيمبي جوميس العديد من الأهداف منذ وصولهما لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن من الأكثر تسجيلاً بينهما في الدوري السعودي؟

انضم عمر السومة إلى الأهلي السعودي في 2014 قادماً من القادسية الكويتي، ولم ينطفئ نجمه منذ ظهوره الأول مع الفريق في ملعب الجوهرة المشعة، حيث سجل أول هاتريك له، ثم توالت أهدافه مع الإمبراطور حتى أصبح الهداف التاريخي للنادي وهداف الدوري السعودي لمدة ثلاث مواسم متتالية.

واستمر تألق السومة مع الأهلي وساهم في حصول النادي على العديد من الألقاب أبرزها تحقيق لقب الدوري في موسم 2015-2016 بعد أن كان غائباً عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة، ومازال العقيد الذي كسر رقم الدون كريستيانو رونالدو وزلاتان كأسرع هداف في العالم بعد تسجيله 50 هدفًا في 45 مباراة فقط يستكمل مشوار نجاحه مع الراقي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بعد انضمام العقيد للأهلي بأربعة سنوات، ضم الهلال النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس وبدأ معه موسم 2018-19، ونافس بقوة على لقب هداف الدوري السعودي مع عبد الرزاق حمد الله نجم النصر.

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استمر تألق جوميس في الموسم الثاني وكان المنافس الأول للمغربي، وهو الهداف الأول للزعيم منذ وصوله للفريق، لكن من صاحب العدد الأكثر من الأهداف عمر السومة أم بافيتيمبي جوميس.

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كم عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في الدوري السعودي؟

لم يواجهه السومة أي صعوبة في إثبات نفسه منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي، حيث انهى الموسم الأول له مع الفريق على قمة هدافي الدوري السعودي، وواصل نجم الفريق في التميز وساهم بشكل كبير في حصد الراقي لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم 2015-2016.

سجل عمر السومة مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الأول 22 هدفًا، وفي موسم 2015-2016 حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري برصيد 27 هدفًا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على التوالي يحتل لقب هداف الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا.

تعرض نجم الإمبراطور للعديد من الإصابات في موسم 2017- 2018، فأصبح أقل موسم يسجل فيه فأنهاه برصيد 11 هدفًا، وفي موسم 2018-2019 استطاع العقيد رفع رصيده في التهديف في الدوري مرة أخرى ليسجل 19 هدفًا، أما الموسم الماضي أحرز عمر السومة 16 هدفًا من 18 مباراة له مع الأهلي.

الموسم المباريات الأهداف 2014 - 2015 22 22 2015 - 2016 22 27 2016 - 2017 24 24 2017 - 2018 14 11 2018 - 2019 24 19 2019 - 2020 25 19 2020 - 2021 13 8 الإجمالي 144 130

كم عدد أهداف بافيتيمبي جوميس مع الهلال في الدوري السعودي؟

رغم انضامه منذ موسمين فقط للهلال السعودي إلا أن جوميس، استطاع حفر اسمه سريعًا بين أفضل هدافي الدوري السعودي، وشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان منافسة ممتعه بين هدافي الدوري أبطالها عمر السومة نجم النادي الأهلي والهداف التاريخي، والنجم الفرنسي وورقة الهلال الرابحة بافيتيمبي جوميس، ونجم النصر عبد الرزاق حمد الله.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 30 21 2019 - 2020 29 27 2020 - 2021 13 6 الإجمالي 72 54

جوميس والسومة .. من الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي؟

الفارق كبير بين عدد أهداف عمر السومة مع الأهلي في الدوري السعودي، وأهداف بافيتيمبي جوميس مع الهلال، فقد انضم العقيد قبل الفرنسي بأربعة مواسم.

سجل السومة 130 هدفًا في 144 مباراة منذ انضمامه للراقي، أما جوميس فقد سجل 54 هدفًا 72 مباراة.