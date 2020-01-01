ما هو سر احتفال محمد صلاح بهدفه في مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد؟

سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف في مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في افتتاحية مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي 2021 ولفت احتفاله بالهاتريك الأنظار

أصبح محمد صلاح في السنوات الأخيرة أحد رموز الكرة العربية بما يقدمه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أكد عليه في افتتاحية الموسم الجديد من البريميرليج 2020-2021.

وجد الريدز أنفسهم في مواجهة منافس شرس قادم من ظلال الشامبيونشيب هو ليدز يونايتد، وظن صلاح وزملائه أن المباراة في المتناول، لكن مارسيلو بيلسا وقف أمام غول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والذي أكل الأخضر واليابس، وكاد أن يخرج بنقطة على الأقل، لكن أتى الفرعون المصري وأنقذ فريقه.

كان اللقاء سجالاً وتوقف عند التعادل الإيجابي بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة سجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول وأهداه نقاط المباراة الثلاث على حساب ليدز، وما لفت الأنظار هي طريقة احتفال النجم المصري بالهدف.

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فما هو سر احتفال محمد صلاح بهدفه الثالث في المباراة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

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كيف احتفل محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز؟

سجل محمد صلاح هدفه الثالث وهدف ليفربول الرابع في شباك ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في الأنفاس الأخيرة من المباراة كما ذكرنا، ومن ثم احتفل بطريقة معهودة للجمهور المصري لكن قد تكون غريبة على محبيه من المحيط للخليج وفي جميع أنحاء العالم.

بعد أن سجل صلاح الهدف، انطلق إلى الكاميرا المثبتة خلف المرمى، وقام بوضع يديه على إذنيه وأخرج لسانه، ثم أشار إلى الرقم 8 باللغة العربية وذهب للاحتفال مع زملائه.

ما هو سر احتفال صلاح في مباراة ليفربول وليدز يونايتد؟

السر وراء احتفال محمد صلاح بهذه الطريقة هو التضامن مع لاعب النادي الأهلي المصري وزمليه في المنتخب المصري مؤمن زكريا، والذي هاجمه مرض لعين في الآونة الأخيرة تسبب في توديعه كرة القدم.

ما هو مرض مؤمن زكريا الذي منعه من حضور القمة بين الأهلي والزمالك؟

يمتلك مؤمن باع طويل في كرة القدم المصرية، فقد لعب للأهلي والزمالك في مصر، واحترف في أهلي جدة، وعادةً ما كان يحتفل بأهدافه بالطريقة التي احتفل بها صلاح في مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

كانت الأمور تسير على ما يرام في النادي الأهلي، وفجأة طلب مؤمن زكريا الرحيل إلى الدوري السعودي، وبالفعل في 2018 وافق الشياطين الحمر على إعارته لأهلي جدة.

اختفى زكريا عن الأنظار بعد عودته للمارد الأحمر من جديد قبل أن تتم إعارته لنادي أُحد، وبعد انتظامه فترة في التدريب وفي يناير 2019 شعر بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات بقوة.

تفاقم الوضع وبدأ في الخروج من حسابات المدرب بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها خرج رئيس النادي السعودي سعود الحربي وأكد أن مؤمن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم.

تم فسخ عقد اللاعب مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، وبدأت أعراض المرض تظهر عليه، وفي البداية ارتبك الجميع ولم تتوفر أي معلومة عن مرضه، لكن تأكدت إصابته بمرضٍ خطير بعد ظهوره في أحد البرامج الرياضية وهو غير قادر على الكلام بطريقة صحيحة.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

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