"اجلسوا في بيوتكم أفضل" .. ثورة غضب بعد إيقاف طارق حامد

هناك حالة تأييد للعقوبة، لكن هناك حملة تشكيك أيضًا..

رغم أن هناك الكثير من المؤيدين لعقوبة المصري طارق حامد؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، إلا أنه رغم تأييدهم ثاروا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنة قررت اليوم الخميس، إيقاف اللاعب المصري مباراة واحدة مع تغريمه ماليًا، إثر تلفظة بلفظ غير أخلاقي تجاه فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس مرمى الفيحاء، خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الكثير من الإعلاميين أيدوا القرار، في ظل انتشار فيديو حامد أثناء سبه للحارس، لكنهم تساءلوا عن تغافل لجنة الانضباط عن العقوبات في مواقف أخرى، كانت واضحة وضوح الشمس، كموقف حارس النصر نواف العقيدي واستفزازه لدكة بدلاء الباطن، وغيرها من المواقف.

ما دعى البعض للتشكيك في نوايا لجنة الانضباط أيضًا هو إعلان ستويكوفيتش عدم رغبته في مقاضاة طارق حامد، مؤكدًا أنه لا يهتم بحملات مواقع التواصل الاجتماعي ولم يفهم ما قاله اللاعب.

جدير بالذكر أن لاعب العميد سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الفتح، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي