رغم تسجيله صوت وصورة .. موقف مفاجئ من حارس الفيحاء بعد تصرف طارق حامد غير الأخلاقي

لاعب الوسط المصري تلفظ بألفاظ غير أخلاقية تجاه فلاديمير ستويكوفيتش خلال مواجهة الاتحاد والفيحاء في كأس الملك

بينما اجتاحت مطالب معاقبة المصري طارق حامد؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقطته مع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس الفيحاء، فاجأ الأخير الجماهير بموقفه تجاه اللاعب.

العميد هزم الفيحاء قبل يومين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليودع البرتقالي البطولة.

لكن أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، انتشر فيديو لحامد موجهًا بعض العبارات للحارس الصربي غير أخلاقية وتحمل بعض السباب، لكن فلاديمير نفى سماعه ذلك، وأكد رفضه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الحارس، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أنا لا أفهم العربية إلا قليلًا، لكن كل ما أخبرني به طارق حامد كان عن ركلات الترجيح، لذلك لن أقاضيه، هو لم يخطئ، كل شيء كان رياضيًا، وبالأساس، أنا لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أهتم بتلك الأشياء".

ومن جانبه، أكد عبد الله أبانمي؛ رئيس الفيحاء، أن ناديه كذلك لن يقاضي لاعب الوسط المصري، مشددًا على عدم مشاهدته للفيديو وعدم اهتمامه بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام.

جدير بالذكر أن الفيحاء حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك، وكان قد أطاح بالاتحاد في طريقه من دور نصف النهائي.