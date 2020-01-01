اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير فالفيردي

يبدو أن ساعات تفصلنا عن رحيل فالفيردي

يبدو أن استمرار المدرب إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، نفي خطر كبير بعد اجتماع الإدارة يوم أمس.

المدرب الإسباني أصبح على مقربة من مغادرة غرف خلع الملابس في برشلونة، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية من أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي الإسباني اجتمع أمس مع الإدارة الفنية للنادي حتى الرابعة فجراً، لمناقشة مصير المدير الفني في الأيام المقبلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن الإدارة تناولت أمس تحليل دقيق لمشوار فالفيردي رفقة الفريق، وفي نفس السياق أكد إيريك أبيدال أن تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري رفض تولي المسؤولية في منتصف الموسم مفضلاً التدريب منذ بداية الموسم القادم.

واتفقوا على أن الخيار الثاني في تولي قيادة الفريق خلفاً لفالفيردي سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لعدم تواجده على رأس القيادة الفنية لأي فريق في الوقت الحالي بعد الرحيل عن توتنهام الإنجليزي، والمرشح الثاني هو مدرب الفريق الرديف خافيير جارسيا بيمينيتا لفترة مؤقتة.

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ويبدو أن الإدارة استقرت على رحيل إرنستو، ولكن القرار ليس نهائي الجميع لا يريد المجازفة في مستقبل الفريق في البطولات التي ينافس عليها.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع للرئيس بارتوميو مع فالفيردي اليوم، للاتفاق معه على كل شيء قبل اجتماع الإدارة غداً، لتحديد مستقبله.

ووصل وكيل أعمال إرنستو فالفيردي في وقت سابق لحضور اجتماع المدرب مع الإدارة اليوم.

ويدرك فالفيردي، أن بقاءه على رأس إدارة برشلونة هو مربوط الآن بخيط رفيع بعد قرار الإدارة في وقت سابق بتغيير جذري في إدارة النادي الرياضية، بعد خسارة العديد من الألقاب منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.