أخبار انتقالات برشلونة: سيميدو يفتح باب الرحيل إلى بايرن ميونخ!!

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 13 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الاثنين 13 يناير ، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 13 يناير

توديبو على أعتاب الانتقال إلى البوندسليجا

وصل لاعب نادي برشلونة الشاب توديبو إلى ألمانيا من أجل إنهاء إجراءات التفاوض الأخيرة مع نادي شالكة تمهيداً للإنضمام إليه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

توديبو سينتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم للحصول على دقائق أكثر بسبب صعوبة الأمر في برشلونة، وسيكون لنادي شالكة حق شراء عقد اللاعب بالنهاية دون وجود تفاصيل حول قيمة الصفقة حتى الأن

ليفربول يفتح خزائنه من أجل عثمان ديمبيلي

يستعد نادي ليفربول لفتح خزائنه من أجل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لتأمين رحيل أحد الثلاثي الهجومي محمد صلاح أو ساديو ماني أو فيرمينيو، اتجهت إدارة الريدز نحو لاعب برشلونة بطلب رسمي من جانب المدير الفني الألماني يورجن كلوب

ومن المتوقع أن تصل الصفقة إلى 170 مليون يورو من جانب بطل أوروبا لكنها ستكون صعبة في الميركاتو الشتوي لذلك هناك مفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي على أن يتم الإعلان الرسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

بايرن ميونخ يدخل مُحادثات مع سيميدو

أعلنت صحيفة " الموندو ديبورتيفو " الكتالونية أن النجم البرتغالي سيميدو دخل في مفاوضات جديدة من أجل الرحيل مع نادي بايرن ميونخ الألماني، وكلاء اللاعب يبحثون له عن عروض مناسبة فقد كان هناك عرضاً من جانب نادي توتنهام

. يُذكر أن المدير الرياضي حميديتش كان قد أكد أن الفريق البافاري لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية لذلك من الواضح أن المفاوضات حالياً جارية من أجل الانتقال خلال الميركاتو الصيفي القادم

صعوبات كبيرة تواجه برشلونة في صفقة ماثيو هيرنانديز

مازالت إدارة برشلونة تحاول حسم صفقة لاعب الوسط البرازيلي ماثيو هيرنانديز إلا أن هناك الكثير من العقبات التي تقف أمام إتمام هذه الصفقة، هناك عقد ثنائي بين بالميراس وباتوفوجو فالأول يمتلك 75% بينما الثاني 25%

ويحتاج مسئولي بطل الدوري الإسباني إقناع الناديين بالصفقة حتى يأخذ كل منهم نصيبح حيثُ مازالت المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة

توتنهام يُنافس بايرن ميونخ على ظهير برشلونة

أشارت الصحافة الإنجليزية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام يرغب بقوة في ضم الظهير البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لسد الثغرات الدفاعية في وصيف الدوري الإنجليزي سابقاً قبل العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا .

مسئولي توتنهام منزعجون بسبب دخول بايرن ميونخ في المفاوضات مما جعل نجم نادي برشلونة سيميدو يُعيد التفكير قبل القرار النهائي، ولا توجد أي تفاصيل حول المفاوضات بين الأطراف من حيث قيمة العقد حتى الأن .