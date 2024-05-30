العمولة السعودية تورطه .. اتهام رسمي ضد جيرارد بيكيه في "قضية برودي"!

تسجيلات صوتية تورط الشركة في عمولة بملايين الدولارات

وجه قاضي التحقيقات في قضية ملفات كأس السوبر الإسباني، اتهامًا إلى جيرارد بيكيه بشأن تورطه في قضية الفساد المزعومة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكشفت صحيفة " El Confidencial"، أن هناك أمرًا قضائيًا صدر اليوم الخميس، للتحقيق مع لاعب برشلونة السابق، بشأن حصوله على عمولة قيمتها 4 ملايين يورو من اتفاقية إقامة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وكان ميجيل جالان، رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، قد قدم شكوى ضد شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه، بعد نشر بعض التسجيلات الصوتية، التي تثبت تقاضي الشركة لعمولة بملايين الدولارات مقابل نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

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وقال جالان في تصريحات صحفية: "جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، مذنب تمامًا، بنفس قدر لويس روبياليس (رئيس الاتحاد الإسباني السابق) أو أسوأ، وسيُدلي بشهادته في القضية كمشتبه به آمن، لأننا نتحدث عن 24 مليون يورو من العمولات غير القانونية".

وأشار إلى أن "عقد الاتحاد الإسباني مع السعودية، ينص على أنه إذا لم يتم دفع العمولة لبيكيه، فسيتم فسخ العقد، وبالتالي هناك فساد في الأعمال التجارية التي تشترط على العقد عمولة بيكيه، مع وجود عرض آخر وعقد آخر من قطر أعلى من هذا، حيث لا يوجد مجال للعمولات".