فساد بـ24 مليون يورو!

صرح ميجيل جالان، رئيس جمعية الشفافية والديمقراطية في الرياضة، بأنه سيتم التحقيق مع جيرارد بيكيه، في مخالفات "عمولة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية".

وقدم جالان شكوى ضد شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه، بعد نشر بعض التسجيلات الصوتية، التي تثبت تقاضي الشركة لعمولة بملايين الدولارات مقابل نقل كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

وقال جالان في تصريحات لـ" El Desmarque": "جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، مذنب تمامًا، بنفس قدر لويس روبياليس (رئيس الاتحاد الإسباني السابق) أو أسوأ، وسيُدلي بشهادته في القضية كمشتبه به آمن، لأننا نتحدث عن 24 مليون يورو من العمولات غير القانونية".

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وأوضح أن "هناك تقرير يفيد بأن Kosmos كانت وسيطًا للمنتخب الإسباني لكرة القدم، وبالتالي لا يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم وبيكيه الاستمرار في تكرار أن الشركة كانت وكيلًا للسعودية".

ولفت إلى أن "عقد الاتحاد الإسباني مع السعودية ينص على أنه إذا لم يتم دفع العمولة لبيكيه، فسيتم فسخ العقد، وبالتالي هناك فساد في الأعمال التجارية التي تشترط على العقد عمولة بيكيه، مع وجود عرض آخر وعقد آخر من قطر أعلى من هذا، حيث لا يوجد مجال للعمولات".

وختم: "الفساد في الأعمال التجارية، هو تفضيل كيان خاص أو شخص معين على الآخرين في الأعمال التجارية. هذا ما حدث هنا".