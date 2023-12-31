بعد اتهامه بالتحالف مع النصر .. الطائي يوضح حقيقة "معاداة" الاتحاد

لا صوت يعلو فوق صوت أزمة الاتحاد والطائي حاليًا..

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لا تزال أزمة تأجيل مواجهة الاتحاد والطائي على صفيح ساخن، وسط محاولات من البعض باتهام الأخير بمعاداة الأول تحديدًا، في ظل اختلاف موقفه الحالي عما كان عليه مع النصر.

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مواجهة العميد والطائي المباراة كانت من المقرر أن تقام أمس السبت، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لكن رابطة دوري المحترفين أعلنت تأجيلها بداعي عدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتحديد السابع من فبراير موعد جديد لها، وهو ما أغضب المنافس.

لكن البعض أعاد للأذهان قرار تأجيل مواجهة النصر والطائي في الجولة الـ12 من الموسم الماضي، بداعي أعطال كهربائية في استاد مرسول بارك، لكن البعض شكك وقتها في الأمر، وادعى أن التأجيل تم لحين تمكن العالمي من قيد لاعبه الجديد آنذاك البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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من جانبه، خرج ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي باسم الطائي، للرد على اتهامات معاداة الاتحاد، إذ قال خلال برنامج "ملاعب" الإذاعي: "تأجيل مباراتنا مع النصر لمدة 24 ساعة جاء نظرًا لأن الرابطة أوضحت حدوث ماس كهربائي أثر على بوابات الملعب، يمنع الجمهور من الدخول، وقتها قرار التأجيل لم يصدر إلا بعد التواصل معنا، وعرضوا دفع خسائرنا من وراء تمديد الإقامة والحجوزات".

وأضاف: "البعض وقتها ادعى أن المباراة تأجلت لمنح الفرصة لرونالدو للمشاركة، لكن الحقيقة أننا مع المصلحة العامة طالما هناك تنسيق، لكن أمام الاتحاد حددوا الموعد الجديد دون مشاورتنا، رغم أننا في الموعد الجديد للمباراة (7 فبراير المقبل) سنكون في الإمارات لخوض معسكر مغلق، استغلالًا لفترة التوقف الحالية".

يذكر أن الكنعان كان قد خرج عبر برنامج "المنتصف" مشككًا في مزاعم الاتحاد، وطلب رابطة الدوري في التحقق في إقلاع طائرة العميد من الأساس من جدة إلى حائل، موجهًا بعض الرسائل الصارمة للاتحاديين.

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