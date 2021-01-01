اتهام أطباء مارادونا بالقتل غير العمد بسبب التقصير في رعايته

التحقيقات مستمرة في القضية

اتهامات جديدة تعرض لها أطباء النجم الأرجنتيني الراحل بالقتل غير العمد، بسبب ظهور بعض التقارير الطبية حول التقصير في تقديم الرعاية اللازمة له.

مارادونا توفي بنوبة قلبية في 25 نوفمبر 2020، وخضع لعملية جراحية في المخ لإزالة جلطة دموية قبل ثلاثة أسابيع.

كيف تبدو طبيعة الاتهامات بالقتل غير العمد؟

سلط تقرير طبي صادر عن لجنة عينتها السلطات القانونية الأرجنتينية، الضوء على وفاة نجم نابولي وبرشلونة، وفقًا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ويؤكد التقرير أن مارادونا توفي بسبب مرض في القلب، لكنه عانى من الإهمال العام في علاجه ورعايته مما أدى إلى وفاته.

وأشار التقرير إلى أن الحالة كانت خارجة تمامًا عن السيطرة داخل منزله بسبب النقص التام في الحد الأدنى من المعدات المطلوبة، وعدم كفاية أماكن الإقامة المرتبة.

كما ندد أيضًا بنقص الرعاية الطبية للنجم الراحل خلال الأيام الأخيرة من حياته.

من يواجه الاتهامات بالتقصير في رعاية مارادونا؟

وفقًا للتقرير فإن أطباء مارادونا لم يكونوا على علم كبير بأمراض القلب والتليف الكبدي الحاد، مما أدى إلى عدم خضوعه لفحوصات منتظمة.

ويوجد حاليًا سبعة أشخاص قيد التحقيق، وهم ليوبولدو لوك طبيبه الشخصي، وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف وطبيب آخر نفسي وهو كارلوس دانيل بالإضافة لأربع ممرضات.

كيف كانت علاقة مارادونا بعائلته؟

كشف ماتياس مورلا محامي وصديق النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي كان يعمل كمدرب لفريق خيمناسيا لا بلاتا قبل رحيله، عن تفاصيل علاقته السيئة بنجلتيه جيانيا ودلما.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن السنوات الأخيرة في عمر مارادونا كانت علاقته بنجلتيه هي الأسوأ فيها.

وقال مورلا: "مارادونا لو استيقظ ووبخني سيكون ذلك لسبب وحيد، وهو عدم اهتمام بدخول شريكته السابقة روسيو لإلقاء نظرة الوداع عليه، لقد أحبها كثيرًا".

وأضاف: "لقد كان دائم العراك مع دلما وجيانيا، وشعر بالخيانة والسرقة، خلال سبع أعوام لم يتصلوا حتى ليقدموا التهنئة له بعيد ميلاده أو برأس السنة".

وأكمل: "لو استيقظ سيمنعهما من الاستمرار في الهجوم على شخصي، الفتاتان تكرهاني منذ أن تسببت في إيقاف البطاقات الإئتمانية الخاصة بهما في 2014".

وأردف: "يوجهان الاتهامات لي أنني خطفت والدهما منهم، لكن في الحقيقة فهما لم يكونا يتصلان به حتى، لم يتصل به بشكل يومي سوى شقيقاته".

وأنهى كلماته حول مشاكل مارادونا في الشرب: "بدأ ذلك بعد أن تركته روسيو، لقد أحبها كثيرًا وهي لم تبادله نفس الشعور، وذلك كان صعبًا للغاية بالنسبة له أن يتعامل معه".

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