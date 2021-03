المئات يتظاهرون في شوارع الأرجنتين للمطالبة بحق مارادونا

خرج المئات في الأرجنتين للتظاهر في شوارع البلاد للمطالبة بالحقائق في التحقيقات الجارية حالياً بخصوص رحيل أسطورة البلاد دييجو أرماندو مارادونا ومعرفة إذا كان هناك إهمال تسبب في وفاته.

مارادونا رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي عقب أزمة صحية ومعاناة مع عدة مشاكل تخص حالته البدنية، آخرها كان مشكلة على مستوى الرأس أجرى على إثرها جراحة.

اقرأ أيضاً .. زوجته: مارادونا تعرض للاختطاف قبل وفاته

وخرج المئات في العاصمة بوينس آيريس هاتفين "مارادونا مارادونا" ورفعوا صور أسطورة البلاد، وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين في وفاة النجم الأرجنتيني.

Fans of Diego Maradona have marched for ‘justice’ in Argentina amid investigations into how the football icon died and whether there was any negligence in his care. pic.twitter.com/4pLd9XGzzz