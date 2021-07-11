اتهامات لكروس بأنه لا يصلح للكرة المعاصرة واللاعب يرد بقوة!

حرب كلامية بين توني كروس وأولي هونيس

انتقد أولي هونيس، الرئيس السابق لفريق بايرن ميونخ، اللاعب توني كروس، بعد الخروج المبكر للمنتخب الألماني لبطولة أمم أوروبا 2020.

بعد أداء مخيب للآمال ودعت ألمانيا بطولة يورو في دور الـ16 على يد المنتخب الإنجليزي، بعد الفوز عليهم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ماذا قال هونيس عن توني كروس؟

قال هونيس في تصريحات عبر موقع “سبورت 1" الألماني: "كروس لم يعد مناسبا لكرة القدم اليوم".

وأضاف "في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم كنا جيدين عندما لعبنا بـ 4 مدافعين، ولكن عندما غير يواخيم لوف المدير الفني الخطة لـ 3 مدافعين لم ينجح، لماذا؟ لأنه كان يريد أن يشرك كروس".

وأوضح "أنا أحب توني كروس، أظهر أداء أكثر من رائع في السابق، كان ممتازاً عندما لعب في بايرن، ولكن أسلوب لعبه انتهى، لم يعد مناسباً لكرة القدم هذه الأيام".

وأشار "لو كنا اعتمدنا على كيميتش وجوريتزكا وتوماس مولر في خط الوسط، وسيرجي جنابري وساني كأجنحة، وكاي هافيرتز كمهاجم، فأنا متأكد 100% أن الموقف كان سيكون مختلف تماماً".

كيف رد توني كروس على اتهامات أولي هونيس؟

وكتب توني كروس عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ردًا على الانتقادات: "أولي هونيس رجل صاحب خبرة واسعة بكرة القدم حتى إن لم تكن كافية لمحطة "آر تي إل"، أنه لا يهتم كثيراً بالجدالات وهو في سلام تام مع نفسه، يشبه إلى حد كبير فني صيانة الملاعب الخاص به".

Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper. — Toni Kroos (@ToniKroos) July 11, 2021

وجاءت كلمات كروس إشارة إلى المقابلة التي أجراها هونيس في 2002 وقال خلالها أن لوثار ماتيوس لاعب بايرن ميونخ السابق لن يعود إلى النادي حتى كعامل صيانة لأرضية ملعب أليانز أرينا، لكن ماتيوس خلف هونيس في محطة "آر تي إل" كمحلل تليفزيوني.

أعلن كروس اعتزال اللعب الدولي بعد ثلاثة أيام من نهاية مشوار المنتخب في يورو 2020، وشارك في 106 مباريات مع المنتخب الألماني، توج خلالها ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

اقرأ ايضًا:

كروس يرد بقسوة على انتقادات الجمهور لأداء ألمانيا في يورو 2020

كروس: عودة راموس إلى ريال مدريد حتمية

كروس: سألت رونالدو عن الحياة في إيطاليا!