اتحاد كرة القدم يتراجع ويقرر استكمال التحقيق في شكوى النصر

يبدو أن الأيام ستُواصل الكشف عن تطورات جديدة فيما يخص قضية النصر ولاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله وناديه الحالي الاتحاد، إذ أصدر اتحاد كرة القدم السعودي اليوم الجمعة بيانًا جديدًا حول شكوى النادي العاصمي.

قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب وبيان العالمي الناري.

لماذا تقدم النصر بشكوى ضد الاتحاد؟

النصر أعلن عبر بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي في نهاية مارس الماضي لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد أكد النصر في بيانه امتلاكه لتسجيلات تُدين حمدالله والبلوي والاتحاد وتثبت أن النادي الجداوي قام بمفاوضة اللاعب وتحريضه على الرحيل عن النصر والانضمام له قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

اتحاد كرة القدم أكد في بيان رسمي عدم اختصاصه بالتحقيق في تلك الشكوى لأنها تتضمن أطرافًا غير سعودية (حمدالله)، ونظرًا كذلك لأن هناك قضية مشابهة منظورة لدى فيفا، وقد رد النصر عليه بالإشارة إلى أن القضية الموجود لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن تلك المقدمة للاتحاد المحلي.

اتحاد الكرة تحرك بعد بيان النصر وأرسل للفيفا خطابًا يسأل خلاله عن موقفه من الشكوى، وهل يتم دمج شكوى النصر لدى الاتحادين معًا في فيفا أم ماذا؟ وقد أعلن اليوم في بيان رسمي إجابة فيفا.

ما هو رد اتحاد كرة القدم السعودي وموقفه الجديد من شكوى النصر؟

اتحاد الكرة أوضح خلال بيانه تلقيه ردًا من فيفا يُؤكد اختصاصه بالتحقيق في الجانب الدولي من القضايا التي يكون أحد أطرافها لاعب غير سعودي، حتى لو كان مسجلًا لدى الاتحاد ذاته الذي ينتمي له النادي.

وأضاف البيان أن الجزء المتعلق بالنصر وحمدالله في القضية يُعتبر من اختصاص الجهات القضائية لدى فيفا والذي يُنظر لديها بالفعل حاليًا، وأشار إلى أن الحالة التي تم الاستفسار عنها تحمل أوجه مشابهة فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.

وأوضح الاتحاد أخيرًا أنه وبناءً على ذلك باشرت لجنة الاحتراف لديه استكمال سيرها في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها في الشكوى وفق اللائحة، ورحب الاتحاد باستقبال أي استفسارات من كافة الأندية عن أي شيء يخص اللوائح.

وتُمثل تلك الخطوة تراجعًا من جانب الاتحاد السعودي وتحديدًا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عن قراره السابق بعدم البت في الشكوى وإحالتها تمامًا لفيفا، وقد جاء ذلك التراجع بعد بيان النصر الذي طالب الاتحاد بالتدخل والتحقيق في شكواه التي قدمها له والمختلفة عن تلك التي قدمها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بيان إعلامي حول إفادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الشكوى المقدمة لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. pic.twitter.com/WaxdyXEJeg — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) April 22, 2022

وقد فسر النقاد الرياضيون والصحفيون أن بيان الاتحاد يعني أن كل ما يخص النصر وحمدالله سيتم البت فيه من جانب فيفا، فيما ستكون مسؤولية الاتحاد المحلي التحقيق وإصدار القرارات الخاصة بشكوى النصر ضد الاتحاد ومسؤوليه خاصة حامد البلودي فيما يخص تحريض اللاعب المغربي على ترك النادي.

اقرأ أيضًا |

الفراج محرجًا سمير عثمان: في رمضان .. حسابك عسير عند الله

اتحاد الكرة يرد على النصر بخطوة عملية للانسحاب تمامًا من قضية حمدالله

"الإله" أبعده عن السوشيال ميديا واللاعب الأكثر استفزازًا له .. حكايات ماريجا