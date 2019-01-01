اتحاد جدة يكشف عن طاقمه الثاني للموسم الجديد

العميد يواصل استعداداته لموسم 2019-2020

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، عن الطاقم الثاني للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض به الموسم الجديد 2019-2020.

العميد يستعد لاستهلال موسمه الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بملاقاة الرائد، في من الشهر الجاري.

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وجاء الطاقم الثاني باللون الأبيض بالكامل، مع وجود خطوط طولية على القميص.

على جانب آخر، حضر الحائلي مران الفريق اليوم السبت، رفقة أحمد عصام كعكي؛ المشرف العام على الكرة.

وقام التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، بشرح بعض الملاحظات للاعبين قبل بداية المران، كما ركز التدريب على الجوانب الفنية والمهارية.

يذكر أن النمور يلاقوا العهد اللبناني في 20 من الشهر الجاري، ضمن دور الـ32 من كأس محمد السادس "البطولة العربية".