سييرا يدرس إعادة مروان دا كوستا لقائمة الاتحاد الآسيوية

من يدفع ثمن هذا القرار؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت التقارير الصحفية المتابعة لتدريبات اتحاد جدة أن المدرب لويس سييرا يدرس حاليًا إعادة مروان دا كوستا لقائمة الفريق الآسيوية.

ونجح الاتحاد في حجز مقعده في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا بعد نجاحه في تخطي ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن النهائي بالفوز عليه 2-1 ذهابًا و4-3 إيابًا.

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وسيخوض الفريق مواجهة ذهاب ربع النهائي ضد مواطنه الهلال في الـ27 من أغسطس الجاري، ولديه فرصة إجراء تعديلات في قائمته الآسيوية.

وكان سييرا قد استبعد المدافع المغربي المخضرم من قائمة دوري أبطال آسيا مما أثار ضده انتقادات جماهيرية واسعة، ويبدو أن المدرب راجع نفسه بالفعل خاصة بعد الظهور الدفاعي المتواضع للفريق خلال مباراتي دور الـ16.

إذ أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن المدرب التشيلي يميل حاليًا لقيد دا كوستا في القائمة القارية على حساب إيميليانو فيشيو أو رومارينيو، مع الحفاظ على الثنائي لويس خيمينيز وكارلوس فيلانويفا.

يُذكر أن الاتحاد سيواجه الثلاثاء القادم فريق العهد اللبناني في جدة ضمن دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال الدوري.