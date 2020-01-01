اتحاد الكرة: مصر جاهزة لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

هل تنظم مصر المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا؟

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على أن مصر قادرة على استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الكاميرون خرجت من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل استضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الظروف الصحية، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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فضل قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو مصر": "مصر دولة كبيرة وجاهزة لاستضافة البطولة، وعرفنا أن الكاميرون تنوي الاعتذار عن استضافة المباريات المتبقية.

عضو اتحاد الكرة تابع: "نحن جاهزون لاستضافة المتبقي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "لابد من موافقة الجهات السياسية على استضافة المباريات، وأيضًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وستحدد لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في مباراتي نصف النهائي، لتحقيق طرفي المباراة النهائية.