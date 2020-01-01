تقارير: كاف سيختار بين تونس والمغرب لاستضافة دوري الأبطال

أين ستقام المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا؟

يبدو أن الكاميرون في طريقها للإعلان عن عدم استطاعتها استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن عن اختياره لمدينة دوالا الكاميرونية، لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإقامة مباراتي نصف النهائي في شكل بطولة مصغرة، ولم يحدد مكان إقامتهما، ولكن الكاميرون كانت الأقرب للاستضافة.

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وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن الاتحاد الإفريقي "كاف"، كان قد وضع 3 دول لاستضافة المباراة النهائية، وهم المغرب وتونس والكاميرون، قبل الإعلان عن إسناد تنظيم المباراة للأخير.

ويبقى أمام الاتحاد الإفريقي المغرب وتونس من أجل تنظيم مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التأكد بسحب تنظيم تلك المباريات من الكاميرون خلال الساعات المقبلة.

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ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قرر الاتحاد الإفريقي أن تقام المباراة النهائية خلال شهر سبتمبر القادم.

يذكر أن المغرب ستستضيف المباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفقًا لاختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.