أبو بكر يشعل الأجواء: صلاح لا يعجبني، ليس مبابي!

أشعل النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم نادي النصر لهيب مواجهة منتخب بلاده أمام مصر، قبل ساعات قليلة من بدايتها، حيث كشف عن رأيه بكل صراحة في النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

منتخب مصر يستعد لملاقاة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الطرفين مساء اليوم الخميس بالكاميرون.

ماذا قال أبو بكر عن محمد صلاح؟

مهاجم الكاميرون قال خلال تصريحات لراديو فرنسا الدولي: "لم أر أن هناك تغييرًا في مستوى محمد صلاح منذ مواجهته عام 2017 حتى الآن، ولكنه يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، كما يساعد منتخب بلاده على التقدم في المنافسة، أتمنى له التوفيق".

فينسنت قال: "صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا، وأقولها بكل صراحة ووضوح، لأنني شخص نزيه ولدي طريقة في رؤية الأشياء، إذا كان يعجبني كنت سأقول ذلك بلا شك".

أبو بكر واصل: "محمد صلاح لاعب جيد ويسجل الكثير من الأهداف، ولكنه لا ينتج الكثير داخل الملعب، ويقوم بأشياء جيدة بالدوري الإنجليزي بكل تأكيد، لأنه يلعب في فريق موجد به منذ سنوات".

واستطرد قائلًا: "أرى أنه لاعب جيد، ولكنه ليس في مستوى البعض، مثل الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على سبيل المثال".

تصريحات أبو بكر عن مواجهة الكاميرون ومصر

وعلق قائد المنتخب الكاميروني على مواجهة مصر، حيث قال: "لا أمتلك ذكريات قوية عن مواجهات مصر والكاميرون، ولكن ما أعرفه أننا على وشك تحقيق شيء ما، وعندما نكون في الملعب ندرك أن لدينا مسؤولية كبيرة، ويجب أن نكتب قصة جديدة لنا".

وتابع: "كل اللاعبين يرغبون أن يلعبوا هذا النوع من المباريات في نصف النهائي، هناك الكثير من المشاعر في هذه اللعبة، وعلينا أن نتحكم في أنفسنا وتقديم مباراة جيدة".

وعن المرشح الأقرب للفوز بالمباراة، رد أبو بكر ضاحكًا: "لا يوجد فريق أفضل، وسيكون الفريق الذي يمتلك رغبة أكبر وإرادة كبيرة هو الفائز بكل تأكيد".

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