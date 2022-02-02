حذار يا السنغال .. خسارة نهائي متتالي في أمم إفريقيا وارد واسألوا نيجيريا وغانا!

نجح منتخب السنغال في بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا وللمرة الثانية على التوالي، أملًا في تحقيق البطولة الرسمية الأولى للبلد الواقعة في غرب القارة السمراء.

فاز زملاء ساديو ماني على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي نسخة 2021 بالكاميرون، والآن هم بانتظار مواجهة ستكون حامية الوطيس أمام الفائز من مباراة منتخب مصر وصاحبة الديار، الكاميرون.

المثير أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يصل بها أسود التيرانجا إلى النهائي، بعدما فعلوها في عام 2019 بمصر، ولكن حينها خسروا اللقب للجزائر بقلب ستاد القاهرة بهدف بغداد بونجاح.

ليس المنتخب السنغالي هو أول من يصل إلى نهائي الكان مرتين متتاليتين، لكن التاريخ قد يُقلق نسبيًا كتيبة أليو سيسيه حول التتويج بلقبهم القاري الأول.

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز المالية

صحيح أن مصر نجحت في الفوز بثلاث نهائيات متتالية بين 2006 و 2010، وقبلها الكاميرون بنهائيين متتاليين في 2000 و 2002، لكن هناك مفاجأة غير سارة للسنغال.

الحديث هنا عن منتخب نيجيريا، الذي وصل إلى النهائي مرتين متتاليتين في نسختي 1988 و 1990، وخسرهما بنفس النتيجة 1-0 من الكاميرون ثم الجزائر.

وقبل النسور الخضراء، سقط منتخب غانا في نفس الفخ بنسختي 1968 و 1970، في الأولى سقط أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، والثانية أمام جيل السودان الثاني بقلب الخرطوم.

سيناريو الهزيمة قد يتكرر بالنظر إلى التاريخ، وبنفس الكيفية قد يحدث العكس، قياسًا بأن مصر فازت بأول نهائيين في الكان وخسرت الثالث، وغانا فعلتها قبل السقوط في نسختي 1968-70.

ووجبت الإشارة إلى أن الكاميرون فازت بنهائي 1984 ثم خسرت من مصر في نهائي 1986، تكرر الأمر مع جنوب إفريقيا، ففاز البافانا بافانا بنسخة 1996 ثم خسروا على أيدي المصريين أيضًا بنسخة 1998.موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، القنوات الناقلة والجوائز المالية