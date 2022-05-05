أبراموفيتش ينفي طلبه بسداد قروضه من تشيلسي وعرقلة البيع!

نفى رومان أبراموفيتش طلب سداد قرضه البالغ 1.5 مليار جنيه استرليني لتشيلسي مع اقتراب بيع النادي من الاكتمال.

وعرض مالك تشيلسي النادي رسميًا للبيع في مارس بعد 19 عامًا في المنصب ردًا على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وعاقبته حكومة المملكة المتحدة لاحقًا.

وقال الملياردير الروسي إن جميع العائدات ستذهب إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا وأصر على أنه لن يطلب سداد قروضه إلى البلوز، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن إعادة هيكلة الصفقة قد تجعله يكسر كلامه.

ماذا قال أبراموفيتش؟

عين أبراموفيتش البنك الاستثماري "Raine Group" للإشراف على عملية البيع، ومن المقرر أن يكون له الكلمة الأخيرة بشأن من يشتري تشيلسي.

وأصر رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا أنه لا ينوي طلب استرداد قروضه ولن يستفيد من البيع في بيان رسمي على موقع النادي.

وقال المتحدث باسم أبراموفيتش: "عقب تكهنات في وسائل الإعلام بشأن بيع نادي تشيلسي، نود توضيح النقاط التالية".

وواصل: "أولاً، لم تتغير نوايا السيد أبراموفيتش فيما يتعلق بتقديم عائدات بيع تشيلسي للأعمال الخيرية".

وأضاف: "منذ الإعلان الأول، حدد فريق السيد أبراموفيتش ممثلين كبار من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية العالمية الكبيرة الذين تم تكليفهم بتشكيل مؤسسة ووضع خطة لأنشطتها. أجرى الخبير المستقل الرئيسي محادثات مع ممثلي الحكومة الذين قدموا الهيكل والخطط الأولية".

وتابع: "لم يشارك السيد أبراموفيتش في هذا العمل وقد تمت إدارته بشكل مستقل من قبل خبراء يتمتعون بسنوات من الخبرة في العمل في المنظمات الإنسانية".

وأردف: "ثانيًا، لم يطلب السيد أبراموفيتش سداد أي قرض له، فهذه الاقتراحات خاطئة تمامًا كما هو الحال بالنسبة للاقتراحات بأن مالك تشيلسي قد رفع سعر النادي في اللحظة الأخيرة".

من يقود السباق لشراء تشيلسي؟

علم موقع "GOAL" منذ أيام أن مجموعة "Consortium led" بقيادة تود بويلي الشريك في لوس أنجلوس دودجرز في موقع الصدارة لشراء تشيلسي بعد حرب مزايدة مكثفة.

حيث أن مجموعة بويلي شهدت منافسة قوية من "جيم راتكليف" و"سيباستيان كو" الذين يسعون للحصول على ملكية النادي.

وستؤمن شركة الأسهم الخاصة "Clearlake Capital" حصة نسبتها 66 في المائة في تشيلسي إذا مرت عملية استحواذ بويلي كما هو متوقع، وقد وعدوا بضخ ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني في النادي وبنيته التحتية.

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