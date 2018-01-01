إيمري يضغط على إدارة آرسنال للتعاقد مع نافاس

المدير الفني لفريق آرسنال أوناي إيمري يرغب في ضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة الكونفيدنشال الإسبانية أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال يرغب في التعاقد مع حارس مدريد كيلور نافاس في أقرب وقت.

الحارس الدولي الكوستاريكي لا يشارك بانتظام مع فريقه ريال مدريد، وذلك عقب انضمام الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا لصفوف النادي الملكي قادمًا من تشيلسي في ميركاتو الشتاء.

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ويبحث نافاس صاحب الـ 32 عامًا على فرصة اللعب أساسيًا مع الميرنجي، وذلك بعد أن شارك معهم في 149 مباراة منذ انضمامه للفريق الإسباني عام 2014، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ويتبقى لنافاس 18 شهرًا على نهاية عقده مع ريال مدريد، مما يزيد من احتمالات بحث ريال مدريد على فرصة لبيعه مقابل مبلغ لا يقل عن 12 مليون جنيه إسترليني.

على الجانب الآخر، يبحث إيمري الذي يخوض موسمه الأول مع المدفعجية عقب رحيل المدرب أرسين فينجر، عن فرصة التعاقد مع حارس مرمى جديد، نظرًا لتراجع مستوى الحارسين بيتر تشيك ولينو.