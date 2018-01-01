يوفنتوس يعرض بيانيتش وخضيرة للبيع من أجل إيسكو

يوفنتوس يريد ضم فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد بأي ثمن وبيانيتش وخضيرة سيدفعان ثمن الصفقة بالرحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس سيحاول ضم اللاعب الإسباني فرانشيسكو إيسكو من صفوف ريال مدريد بأي مقابل خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" التي أكدت أن إدارة البيانكونيري تصر على الحصول على خدمات اللاعب بأي شكل ممكن.

وذكرت الشبكة أن الإدارة قد تعرض الثنائي ميراليم بيانيتش لاعب روما السابق ونظيره سامي خضيرة نجم وسط ريال مدريد السابق للبيع من أجل تأمين ثمن الصفقة.

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ويعاني إيسكو من حالة تهميش كبيرة في ريال مدريد بالوقت الحالي منذ وصول المدير الفني الجديد للفريق الملكي سانتياجو سولاري الذي لم يدفع به في أي مباراة أساسيًا بالدوري الإسباني.

وشهدت علاقة اللاعب بجماهير ريال مدريد توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بعد أن أطلقت عليه الجماهير الصافرات في مواجهة سيسكا موسكو التي خسرها الملكي بثلاثة أهداف نظيفة.

جدير بالذكر أن ليس يوفنتوس فقط من يحاول ضم اللاعب الإسباني الذي انضم لريال مدريد قادمًا من مالاجا، حيث يسعى كلًا من نابولي وميلان وأرسنال ومانشستر سيتي للحصول على خدماته.