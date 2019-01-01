إيمري يشكر جمهور أرسنال ويؤكد: كنت محظوظًا بالعمل هنا

التصريح الأول من إيمري بعد إقالته..

نشر الموقع الرسمي لأرسنال، بيانًا من المدرب أوناي إيمري يُعلق فيه على نبأ إقالته من منصبه، ويوجه فيه الشكر الكبير لجمهور الجانرز على الفترة التي عمل فيها داخل ملعب الإمارات.

إدارة أرسنال كانت قد أقالت إيمري صباح الجمعة بعد ساعات قليلة من الهزيمة التي تلقاها الفريق من آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف في الدوري الأوروبي، ليُسدل الستار على رحلة المدرب الإسباني مع الفريق اللندني.

بدوره، قال إيمري تعقيبًا على إقالته "لقد تشرفت بأن أكون مدربًا لأرسنال. إلى جميع مشجعي أرسنال، أريد أن أشكركم من أعماق قلبي لدوركم في جعلي أفهم وأشعر بعظمة أرسنال.".

"شكرًا لجميع المشجعين الذين شجعونا من مختلف أرجاء العالم، أو أولئك الذين حضروا في ملعب الإمارات، لجميع من انتظروا في الأمطار والبرد فقط لتحيتي بعد المباريات."

"أود أن أقول لكم جميعًا أنني عملت بشغف وحماس والتزام وبجهد، لم أحب شيئًا أكثر من تحقيق نتائج إيجابية لكم."

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"أود أيضًا أن أرسل رسالة امتنان إلى جميع الموظفين في أرسنال للطريقة التي تعاملوا بها معي. إن عظمة أرسنال موجودة في كل مدير وموظف ومساعد ومتطوع داخل النادي."

"على وجه الخصوص، أريد أن أسلط الضوء على إيفان جازيديس، الذي رحب بي في النادي، وراؤول سانلهي وفيناي فيناكتشام لاحترامهم ورفقهم ومساعدتهم لي."

"حتى اللحظة الأخيرة تم التعامل معي بشرف وصدق، وبالتأكيد أرسل تحياتي وشكري لعائلة كرونكي على ثقتها بي."

"لقد كان عامًا ونصف مليء بالعواطف واللحظات الرائعة وبعض اللحظات الأخرى المريرة. لم يمر يومًا إلا وكنت أفكر كم كنت محظوظًا بالعمل مع هذا النادي وهؤلاء اللاعبون، لقد كرموا دائمًا القميص الذي ارتدونه."

"إن اللاعبين يستحقون دعمكم، لقد خضت عديد التجارب في كرة القدم، ولكنني تعلمت واستمتعت كثيرًا في إنجلترا، في الدوري الإنجليزي، تعلمت الاحترام للاحتراف ونقاء كرة القدم. أطيب تمنياتي بالتوفيق لأرسنال."