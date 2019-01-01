إيمري يجد الحل للفوز مع أرسنال

أرسنال يفوز في الديربي على تشيلسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري عن سعادته لتحقيق أرسنال الفوز على حساب تشيلسي، في ديربي لندن بقمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الجنرز في الفوز على البلوز، بهدفين نظيفين، بفضل ثنائية لاكازيت، كوسيليني، في الشوط الأول.

إيمري تحدث عقب نهاية اللقاء: "أرادنا الفوز للجماهير، الفارق بيننا وبين تشيلسي في جدول الترتيب كان 6 نقاط، لكن الفوز يجعلنا متفائلين، سنكون سعداء بعد أداء اليوم، وعلينا السير مباراة تلو الأخرى".

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وتابع مدرب باريس سان جيرمان السابق: "علينا إيجاد التوازن في مباريات الفريق داخل وخارج الأرض، في أرضنا نستطيع إظهار ما نقدر على فعله للجماهير".

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واختتم: "الفارق بين المباراة الأخيرة، ومباراة اليوم كبير، حتى مع نفس اللاعبين، علينا إيجاد التوازن".

الجدير بالذكر أن أرسنال قلص الفارق مع تشيلسي لثلاث نقاط، ويتعادل مع مانشستر يونايتد في جدول الترتيب ليشعل صراع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.