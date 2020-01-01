إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند

ساعات ويُعلن رسميًا..

أتم بوروسيا دورتموند اتفاقه مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع إيمري تشان في الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية.

وكان تشان قد فشل في إقناع ماوريسيو ساري بإمكاناته، مما تسبب في خروجه من قائمة الفريق من دوري أبطال أوروبا وقلة مشاركاته بقميص البيانكونيري هذا الموسم.

ووفقًا لآخر الأنباء من إيطاليا، فإن دورتموند سوف يتعاقد مع تشان على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء في الصيف المقبل.

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مسؤولو النادي الألماني اتفقوا مع اليوفي على أن تبلغ قيمة الصفقة في الصيف 30 مليون يورو، على أن يكون هذا البند إلزاميًا في الصيف.

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دورتموند بالفعل كان في حاجة ماسة إلى الدولي الألماني بعد المعاناة الكبيرة الظاهرة في دفاعاته هذا الموسم، ومع الخبرة الكبيرة لتشان في البوندسليجا، فسيكون بمثابة تدعيم حيوي للغاية لكتيبة لوسيان فافر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن الصفقة مساء غد الجمعة قبل أن يُغلق السوق، حيث سيخضع صاحب الـ26 عامًا للكشف الطبي ظهرًا ثم يتم التوقيع على العقود.

يذكر أن تشان هو أحد أبناء أكاديمية بايرن ميونخ، وقد سبق له اللعب في باير ليفركوزن قبل أن يرحل إلى ليفربول ومنه إلى اليوفي.