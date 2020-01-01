هوملس لا يستبعد الرحيل إلى قطر أو الصين

هل يحدث الأمر قريبًا؟

ترك ماتس هوملس، لاعب بوروسيا دورتموند، جميع الخيارات مفتوحة على مصرعيها فيما يتعلق بمستقبله في عالم كرة القدم.

الدولي الألماني أكد خلال تصريحات للصحافة الألمانية على أنه لا يستبعد فكرة اللعب في الصين أو في قطر خلال الفترة المقبلة من مسيرته المهنية.

ويرتبط هوملس بعقدٍ مع دورتموند يمتد حتى صيف 2022، وقد عاد مجددًا إلى سيجنال إيدونا بارك في الصيف الماضي بعد رحلة لم تكن طويلة مع بايرن ميونخ.

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هوملس في حديثه أجاب عند سؤاله إذا ما كان سيُنهي مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر أو الصين بأنها خيارات موجودة، وتابع بقوله "ربما سأفكر في الأمر بنظرة مختلفة في السنوات القليلة المقبلة.".

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صاحب الـ31 عامًا علّق أيضًا على قانون 50+1، والذي يقف حائلًا أمام قيام المستثمرين بشراء حصص للاستثمار في الأندية، وكشف أنه مع إلغاء القانون كما يريد كبار الأندية الألمانية.

الدولي الألماني اختتم حديثه بقوله "بصراحة لا أهتم بقانون 50+1، هناك بالفعل حالة من عدم التوازن والخلل بسبب اختلاف عقود الرعاية بين الأندية. أرى أن الأمر رومانسي بعض الشيء.".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر لايبزيج.