أرسنال يحاول إغراء رودجرز بالرحيل عن ليستر

مهمة في غاية الصعوبة لإدارة النادي الإنجليزي

أصبح بريندان رودجرز هو المرشح الأول لخلافة الإسباني أوناي إيمري، لقيادة نادي أرسنال الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

إيمري تعرض للإقالة مساء أمس الجمعة، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة مع المدفعجية، كان آخرها الخسارة من إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت ان رودجرز برز ضمن المرشحين بقوة لقيادة أرسنال، رغم إدراك إدارة المدفعجية بصعوبة المهمة.

ويأتي ذلك بسبب النتائج الإيجابية والمشروع المثير الذي يحظى به الأيرلندي مع ليستر سيتي هذا الموسم، واحتلاله المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي.

ويطمح أرسنال لمحاولة إغراء رودجرز بأقصى صورة ممكنة، من أجل قطع مشواره مع الثعالب والانضمام لهم الفترة القادمة.

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وفي حالة فشل التعاقد مع الأيرلندي تأتي العديد من الأسماء الأخرى، أبرزها ماسيميليانو أليجري، ميكيل أرتيتا، باتريك فييرا ونونو سانتو.

يذكر أن أرسنال أعلن عن تعيين فريدي ليونبيرج أسطورة الفريق ومساعد إيمري السابق، كمدرب مؤقت لقيادة المدفعجية أمام نوريتش سيتي غداً الأحد لحين تعيين مدرب جديد.