إيمرسون: لا أفكر في العودة لبرشلونة حالياً وأسعى لاكتساب الخبرات

يركز مع بيتيس ولا يفكر في العودة

أكد إيمرسون، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس أنه لا يفكر في الوقت الحالي العودة إلى الفريق الكتالوني، وهدفه التركيز لإثبات نفسه مع بيتيس.

وانضم صاحب الـ 21 عاماً، إلى بيتيس في صيف 2019، قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة سنتين على سبيل الإعارة.

وقال إيمرسون في تصريحات صحفية: "بيتيس نادي رائع، أشعر كأني بيتي".

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وواصل: "هنا أكتسب الخبرات كي أعود إلى برشلونة في المستقبل، ولكني لا أفكر في العودة خلال الوقت الحالي، الآن أنا فقط أركز مع بيتيس وأقوم بعملي".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور علىّ تحسينها، أنا أكون سعيداً عندما ألعب أمام نجوم كبار، أعمل تطوير نفسي في مركزي".

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وعن مواجهة زميله السابق ميسي، قال: "عندما تلعب أمامه فإنك ترى أنه أفضل بكثير مما تتخيل، إنه يجعل الأمور سهلة للغاية بالكرة".

ولعب اللاعب البرازيلي مع بيتيس هذا الموسم 19 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.