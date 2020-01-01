الاتحاد الإسباني قد يُدمِّر طموحات برشلونة في التعاقد مع مهاجم

خطر حقيقي..

تحدثت تقارير من صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر عدم القدرة على التعاقد مع مهاجم صريح في الفترة المتبقية من عمر هذا الموسم.

ويستغل برشلونة حاليًا قانون الاتحاد الإسباني الذي ينص على حق الأندية في استبدال أحد لاعبيها المصابين بالتعاقد مع آخر خارج الميركاتو حال تأكد إصابة اللاعب لمدة تزيد عن خمسة أشهر.

عثمان ديمبيلي ولويس سواريز تأكد غيابهما حتى نهاية الموسم للإصابة، وقررت إدارة بارتوميو استبدال الأول لطول مدة غيابه المتوقعة، فالمدة المقررة هي 6 أشهر.

المزيد من الفرق

لكن هذه الأماني تتوقف حاليًا على قرار من اللجنة المختصة بتقييم الإصابة والمعتمدة من الاتحاد الإسباني، والتي تتسم بصرامة شديدة قد تقرر على إثرها أن مدة غياب ديمبيلي أقل من 5 أشهر.

بين سيتين وبوردالاس - صراع "مورينيو جوارديولا" يتجدد في الليجا!

الصحيفة أكدت في تقريرها على أن الإصابة الحالية للدولي الفرنسي هي نفسها التي أصابته في 2017 وغاب على إثرها لمدة 107 يوم فقط وهي المدة الأقل من المعلنة حاليًا وبالتبعية فلن يحق للبرسا استبداله.

اللجنة المختصة سبق وأن رفضت طلبًا من فياريال لاستبدال أحد لاعبيهم رغم أن المدة المعلنة كانت كبيرة، لكنها أثبتت حينها أن لاعب الغواصات لن يحتاج للتعافي أكثر من 5 أشهر على عكس كلام النادي.

الأمور الآن كُلها في يد اللجنة، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة برشلونة بالفعل في التفاوض مع عدد كبير من المهاجمين لدعم المركز 9 كما هي رغبة كيكي سيتين الحالية.