إيكاردي يوضح حقيقة طرد ميسي له من منتخب الأرجنتين

ماورو إيكاردي نجم إنتر المعار لباريس سان جيرمان يكشف حقيقة علاقته بليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن طبيعة علاقته بمواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيكاردي وأكد خلالها أنه كان يحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إنتر.

وقال إيكاردي "تواجدت مع إنتر لسبع سنوات وحلمي كان اللعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق وفعلنا ذلك بالموسم الماضي لكننا لم نحقق أفضل النتائج، وهذا الموسم كانت فرصتي في التواجد مع فريق قوي بالبطولة يملك العديد من النجوم".

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وأضاف: "عندما وصلت لباريس وجدت استقبالًا رائعًا من جماهير الفريق وكل الملعب غنى لي لم يحدث لي ذلك من قبل أبدًا".

وأكمل عن علاقته بميسي وحقيقة رغبة نجم برشلونة في إبعاده عن المنتخب الأرجنتيني: "أعرفه منذ أيام برشلونة وأترك الجميع يتحدث لكن مثل تلك الأمور تنتشر ولا يمكن لك السيطرة عليها ولا أصدقها فهو أفضل لاعب في العالم وأنا أقدره بشكل كبير".

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد انضم لباريس سان جيرمان قادمًا من إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.