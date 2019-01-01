برشلونة يكشف سبب عدم مشاركة ميسي أمام غرناطة أساسيًا

جون اسبيازو المدرب المساعد في صفوف برشلونة يكشف أسباب عدم ظهور ليونيل ميسي أساسيًا أمام غرناطة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جون اسبيازو المدرب المساعدة في نادي برشلونة عن سبب عدم ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في مواجهة غرناطة بشكل أسيس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل إنطلاق المباراة بشكل مباشر وأكد خلالها أن ليونيل لم يصل لأفضل حالة بدنية له حتى يبدأ المواجهة.

وقال اسبيازو: "ميسي خاض عدد قليل للغاية من التدريبات وقام بتقديم كل ما لديه خلال تلك الفترة من أجل الوصول لأفضل حالة بدنية ممكنة".

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وأضاف: "شارك أمام دورتموند قبل أيام وكان يجب أن نحافظ عليه في بداية مواجهة اليوم وبالمشاركة في الفترة المقبلة سيعود لأفضل ما لديه".

وكان ميسي قد شارك لدقائق أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن ميسي كان قد شارك بداية من أول دقيقة في الشوط الثاني من اللقاء حيث كان برشلونة متأخرًا بهدف نظيف أمام أصحاب الأرض غرناطة.