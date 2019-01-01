إيكاردي يتمسك بفرصة الاستمرار رفقة إنتر بالموسم الجديد

الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر يملك فرصة للاستمرار رفقة النيراتزوري خلال الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لا يزال لديه فرصة للتواجد رفقة إنتر خلال الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب واثق في قدرته على الاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة بشرط وحيد.

ويثق اللاعب في قدرته على الاستمرار مع النيراتزوري خلال الموسم الجديد حال فشلت الإدارة في الحصول على خدمات اللاعب إيدن دجيكو من صفوف روما.

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ويرفض المدير الفني الجديد للإنتر أنطونيو كونتي أن يبقي على اللاعب في صفوف النيراتزوري بالموسم الجديد بعد الأزمات التي أثارها في الموسم الماضي.

ونجح غنتر في الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد ارتبطت اسمه بأكثر من نادي آخر على رأسهم يوفنتوس الذي فشل في ضم لوكاكو خلال الميركاتو الجاري.