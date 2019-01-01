كيليني: إيكاردي لن ينضم إلى يوفنتوس

ما مصير إيكاردي الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، على التقارير التي تحدثت عن انتقال مهاجم إنتر ماورو إيكاردي إلى صفوف ناديه هذا الصيف.

وأصبح مصير إيكاردي مبهماً بعدما استبعده إنتر من حساباته للموسم المقبل والحديث عن رفضه عروض نابولي وروما بانتظار يوفنتوس.

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وقال كيليني مع "سكاي": "مع كامل الاحترام لإيكاردي، هذا خيال، نملك مهاجمين كبار وفكر في الفريق الذي نملك والموسم المقبل الذي سيبدأ بعد قليل".

وحول باولو ديبالا: "باولو في حالة طيبة، يتدرب ولا يحتاج لنصيحتي، أصبح كبيراً وبالغاً، هو جزء من المجموعة ويفهم الموقف ونحن محترفون".

وعن ماتياس دي ليخت: "مميز ومن الأكثر طموحاً بين الشباب في أوروبا، سعداء بوجوده لأنه مثل كل الجدد يرفعون مستوى الفريق، وهذا ليس سهلاً".

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وختم كيليني بالحديث عن سباق السكوديتو الموسم المقبل: "إنتر أيضاً الموسم الماضي امتلك كل شيء للتنافس على اللقب ولكن يفتقد للاستمرارية، يعانون داخلياً".

وأكمل: "وصول كونتي، ومعه جودين ولوكاكو سيصنع الفارق، هذه صفقات كبرى لا يمكن تجاهلها، كذلك ابولي، هناك ثلاث فرق ستنافس على اللقب".

ويفتتح يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي بعد أسبوع من الآن عندما يحل ضيفاً على بارما.