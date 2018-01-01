أوزيليو: إيكاردي لن يذهب لليوفنتوس أبدًا

المدير الرياضي للإنتر يسخر من تصريحات زوجة ووكيلة إيكاردي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى بييرو أوزيليو المدير الرياضي للإنتر تمامًا ما تحدثت به زوجة مهاجم الفريق "ماورو إيكاردي" عن رغبة النيرادزوري بيعه لليوفنتوس، مؤكدًا أن لن يلعب لفريق السيدة العجوز أبدًا.

كانت واندا نارا زوجة إيكاردي والقائمة بمهام وكيل أعماله قد تحدثت عن صعوبة مفاوضات تجديد عقد زوجها مع الإنتر وأنه كان قريبًا من الرحيل لبطل إيطاليا قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن أوزيليو رد بقوة على تلك التصريحات موضحًا أنه لن يتحدث عن تلك الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بل في المباني الإدارية الخاصة بالنادي.

وأضاف "نحن ثابتون على ما قلناه خلال الأشهر القليلة الماضية. نحن سعداء بتواجد إيكاردي معنا وما يُقدمه على أرض الملعب وتحمله للمسؤولية وعدم خوفه من شيء. البقية لا تهم. هناك مكاتب رسمية وأنا جاهز للحديث مع أي أحد، وكيل إيكاردي يعرف أين يجدني سواء في المكتب أو عبر الهاتف. البقية من إعلام ووسائل تواصل اجتماعي أو أفلام عيد الميلاد لا تمثل أي أهمية بالنسبة لي".

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"كنت صادقًا جدًا، وأوضحت أين تقف الأمور. إيكاردي وقع على عقد جديد قبل عامين وقد قدمنا له عرضنا لتجديد العقد منذ شهرين وهو لم يقبله. هذا لا يعني أننا لا نستطيع المضي قدمًا. فنحن نرغب بمواصلة المفاوضات ومواصلة العمل معًا، لكننا لن نتحدث سوى في المكاتب، في المبنى الإداري الخاص بالنادي، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو التلفاز. بيبي ماروتا وأنا جاهزان للحديث دومًا".

وعن إمكانية انتقاله لليوفنتوس، قال أوزيليو "بالنسبة للادعاءات بأننا أردنا بيعه لليوفنتوس، رد فعل لن يكون سوى الضحك دون تعليق. من الأفضل عدم اقتراح أسماء مثل تلك في أعياد الميلاد. أستطيع القول بسعادة أن إيكاردي لن يذهب أبدًا لليوفنتوس. لقد تم جركم لهذه المسألة ببعض التعليقات الخيالية، لكنها ليست قضية بالنسبة لنا".