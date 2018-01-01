ميلان يكتفي بباكيتا ويرفض ضم زميله

ميلان يرفض ضم موهبة جديدة من أمريكا الجنوبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ميلان فكرة شراء لاعب أخر من أمريكا الجنوبية بخلاف لوكاس باكيتا الذي سينضم للفريق خلال الأيام القليلة القادمة، ولذا رفض النادي ضم مهاجم فلامينجو الشاب لينكولين.

وحسب موقع كالتشيوميركاتو، فقد عُرض المهاجم المتابع من برشلونة على الميلان بواسطة ناديه البرازيلي، ورغم سعي الروسونيري لتعزيز خط هجومه وبحثه في السوق عن مهاجم بعد فشل مفاوضاته مع زلاتان إبراهيموفيتش، إلا أن المدير الرياضي ليوناردو رفض عرض فلامينجو.

فلامينجو يُحاول استغلال أموال ميلان لشراء مهاجم إنتر

وجاء رفض الإداري البرازيلي لسببين حسب الموقع الإيطالي، الأول أنه يرفض فكرة ضم موهبة أخرى من أمريكا الجنوبية بعد شراء باكيتا خوفًا من مشاكل التأقلم والفشل.

والثاني أن سعر المهاجم صاحب الـ18 عامًا يُقدر بـ50 مليون يورو وهو مبلغ لا يستطيع ميلان إنفاقه في يناير القادم خاصة بعدما أنفق 35 مليون يورو لشراء باكيتا، لأسباب تتعلق باللعب المالي النظيف.