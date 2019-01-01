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إيكاردي يعدد أسباب مقاضاته إنتر

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الأزمة تتفاقم بين النيراتزوري والأرجنتيني
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير إيطالية عن عدد من الأسباب التي سيستعين بها الأرجنتيني ماورو إيكاردي في صراعه القضائي ضد ناديه إنتر.

آخر التقارير تشير أن إيكاردي سيطلب تعويضاً قيمته قرابة المليون ونصف المليون يورو بعد قرار أخذ أزمته مع إنتر للمحاكم.

وذكرت "كوريري" أن إيكاردي أشار أنه تم استبعاده من مجموعة المحادثة الخاصة بلاعبي الفريق، والتي يذكر عليها مواعيد التدريب.

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وأضاف التقرير أن الأرجنتيني ذكر أنه تم سحب الرقم تسعة منه ولم يسمح له بالمشاركة في اللقاءات الودية، وأنه سيستعين بشهادة زملائه بالفريق بالمحكمة لتأكيد الأمر.

ماروتا متفائل برحيل إيكاردي عن إنتر

وواصلت الصحيفة حديثها بأن محامي إيكاردي سيضربون مثلاً بقضيتي الثنائي كريستيان بوجيوني مع كييفو ومايكل أنجيلو ألبيرتازي مع فيرونا للحصول على التعويض المادي.

ولم يلعب إيكاردي أي من لقاءات إنتر التحضيرية للموسم الجديد، كما لم يكن بالقائمة المستدعاة لمباراة الفريق بالجولة الأولى أمام ليتشي.

 

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