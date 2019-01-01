إيكاردي يتخذ أولى خطوات تصعيد أزمته مع إنتر

إيكاردي يتجه إلى المحكمة لحل مشكلته مع إنتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب فريق إنتر الإيطالي شرع في اتخاذ أولى خطوات التصعيد لحل أزمته مع إنتر.

ويمر المهاجم الأرجنتيني، بعلاقة متوترة مع النيراتزوري في الفترة الحالية، بعدما قرر المدرب أنطونيو كونتي استبعاده من حسابته للموسم الحالي.

وقرر إيكاردي اللجوء إلى المجكمة، من أجل إجبار إنتر على مشاركته في التدريبات من جديد وإعادة دمجه للفريق، كما طلب تعويضاً قدره 1.5 مليون يورو.

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وطلب إيكاردي من إدارة فريقه في وقت سابق، السماح له بالرحيل إلى الفرق التي يريدها، وعدم إجباره على الانتقال إلى فرق بعينها.

ومن جانبها، كانت إدارة جمدت المهاجم ذو الـ 26 عاماً، من المشاركة في التدريبات، واستبعدته من قائمة الفريق المحلية.

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جدير بالذكر أن إيكاردي شارك الموسم المنصرم في 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع أربعة آخرين.