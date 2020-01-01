إيقاف كيران تريبيير 10 أسابيع بسبب المراهنات

المراهنات ما زالت موجودة في ملاعب أوروبا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف كيران تريبيير لمدة 10 أسابيع بسبب خرق قواعد المراهنات فيما يخص انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد.

وإلى جانب الإيقاف تم تغريم اللاعب 70 ألف جنيه استرليني، وبذلك سيغيب عن الروخيبلانكوس في 13 مباراة خلال هذه الفترة التم سيتم إيقافه خلالها.

ووقع الخرق الذي اتهم به اللاعب في يوليو 2019، في الوقت الذي تم فيه انتقال الظهير الدولي الإنجليزي من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

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لذلك لن يلعب لأتلتيكو حتى نهاية فبراير. وستكون العقوبة سارية اعتبارًا من اليوم وستكون مستمرة لمدة عشرة أسابيع قادمة.

وسيغيب نجم توتنهام السابق عن فريقه الحالي أتلتيكو مدريد في 11 مباراة على مستوى الدوري الإسباني الذي يتصدره الروخيبلانكوس في الوقت الحالي.

المباريات التي سيغيب عنها تريبيير في الدوري الإسباني ستكون أمام (خيتافي، ألافيس، أتليتيك بيلباو، إشبيلية، إيبار، فالنسيا، قادش، سيلتا فيجو، غرناطة، ليفانتي، وفياريال)

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يذكر أنه منذ فترة طويلة لم يتم توقيع عقوبة مشابهة على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أو الإسباني لسبب مشابه لما عوقب عليه تريبيير في الوقت الحالي.