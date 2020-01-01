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أخبار الانتقالات: جوارديولا يحذر آرسنال وسبب رغبة برشلونة في بيع كوتينيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Getty Images

دييجو كوستا سيرحل عن أتلتيكو مدريد

2020-12-23T11:18:54Z

مانشستر يونايتد ينافس ليفربول لضم مدافع شالكه

2020-12-23T11:16:44Z

يمكن أن يصل مدافع تركيا الدولي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني

يستعد مانشستر يونايتد لخوض صراع مع ليفربول من أجل التوقيع مع أوزان كاباك، حسب الديلي ميل.

يُنظر إلى اللاعب الدولي التركي البالغ من العمر 20 عامًا على أنه الشريك المثالي لهاري ماجواير في الدفاع ويمكن أن يكون متاحًا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بسبب أزمة شالكه المالية.k

Ozan Kabak Schalke 2020-21
Getty Images

لماذا يريد برشلونة بيع كوتينيو في يناير؟

2020-12-23T11:13:41Z

عمالقة الدوري الاسباني حريصون على بيع الدولي البرازيلي

برشلونة "يائس" لبيع فيليبي كوتينيو في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة سبورت.

سوف يدين البلوجرانا لليفربول بـ 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار) أخرى إذا وصل البرازيلي إلى 100 مباراة في الكامب نو، مع رغبة عمالقة الدوري الإسباني في جلب الأموال من البيع بدلاً من دفع المزيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

PHILIPPE COUTINHO FC Barcelona
Getty Images

سولشاير يعلق على موقف بوجبا

2020-12-23T11:11:20Z

أكد أولي جونار سولشاير أنه لا يشعر بالقلق من موقف بول بوجبا، كما أنه يقبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد "الطموح" الذي يريد اللعب مع فريق يفوز بالألقاب.

منذ عودته إلى أولد ترافورد من يوفنتوس في انتقال برقم قياسي عالمي في ذلك الوقت في عام 2016، تم ربط بوجبا مرارًا وتكرارًا بالانتقال الثاني بعيدًا عن اليونايتد.

لطالما كان اليوفي وريال مدريد هما الأقرب لضم بوجبا، في حين كافح الفائز بكأس العالم من أجل تقديم أفضل مستوياته باستمرار مع الشياطين الحمر.

Paul Pogba Manchester United
Getty Images

تحذير جوارديولا للآرسنال "سيكون خطأ كبيرًا"

2020-12-23T11:09:01Z

يصر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على أن آرسنال سيرتكب "خطأ كبيرًا" إذا أقال مساعده السابق ميكيل أرتيتا.

يتزايد الضغط على أرتيتا مدرب الجانرز بعد أن خسر 4-1 في ربع نهائي كأس كاراباو على استاد الإمارات يوم الثلاثاء.

ويحتل آرسنال المركز الخامس عشر في جدول الدوري الممتاز بعد 14 مباراة، مع سبع هزائم في آخر 10 مباريات بالدوري.

Mikel Arteta Pep Guardiola

اليونايتد يريد خطف نجم البايرن قبل الريال

2020-12-23T11:05:51Z

يخطط الشياطين الحمر لاختطاف المدافع قبل الميرنجي

مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على ريال مدريد بتوقيع ديفيد ألابا، حسب ديلي ستار.

سيكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 يناير حيث يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع بايرن ميونخ.

ليفربول ينضم للسباق على مدافع ليل

2020-12-23T11:03:58Z

انضم ليفربول إلى توتنهام في السباق على مدافع ليل سفين بوتمان - بحسب فوت ميركاتو.

كان توتنهام  هو الأقرب لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لبعض الوقت، لكن الريدز مرتبطون الآن أيضًا بالانقضاض في انتقالات يناير.

يبدو أن كلا الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز على وشك مواجهة المنافسة على بوتمان من قبل إنتر، حيث سجل العملاق الإيطالي بالفعل اهتمامه بالشاب الهولندي.

Sven Botman sc Heerenveen 12072019 USE ON GOAL NETHERLANDS ONLY
Pro Shots

رحيل لاعب البايرن نهاية الموسم

2020-12-23T11:03:19Z

يبدو أن لاعب خط وسط بايرن ميونخ أنجيلو ستيلر سيغادر النادي الصيف المقبل - بحسب صحيفة بيلد.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 19 عامًا في يونيو 2021 ، ولن يُمنح فرصة لتمديد إقامته في أليانز أرينا.

تراجع ستيلر بشكل أكبر في ترتيب اختيار الفريق في بايرن ميونخ منذ التعاقد مع مارك روكا وتياجو دانتاس في وقت سابق من هذا العام.

سباق بين وست هام وليستر على نجم بيرنلي

2020-12-23T11:02:49Z

يعتبر وست هام وليستر سيتي من أبرز المرشحين للتعاقد مع جيمس تاركوفسكي من بيرنلي - وفقًا لـ Eurosport.

تم توجيه كلا الناديين لاتخاذ خطوة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في نافذة الانتقالات في يناير.

لم يبق أمام تاركوفسكي سوى 18 شهرًا في عقده الحالي، ويمكن أن يقرر بيرنلي الاستفادة من لاعب ثمين إذا حصل على عرض مناسب.

ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح

2020-12-22T12:07:37Z

أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.

لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.

وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.

Salah
Getty